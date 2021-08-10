Набор инструментов AV Steel AV-011118, 1/4", 1/2", профессиональный, 118 предметов

Набор профессионального инструмента AV Steel AV-011118, 118 предметов - включает в себя широкий ассортимент приспособлений для ремонта и обслуживания автотранспорта. Подойдет для работ с крепежом, ремонтных и слесарных работ различной сложности. Инструмент надежно упакован в кейсе с расположением по отдельным позициям.



Преимущества

Комплект включает в себя большое количество различных головок, бит и адаптеров, что создает превосходную гибкость для вращения крепежа с минимальным усилием

Большое количество головок охватывает практически допустимые размеры шестигранного автомобильного крепежа

Комплектация: