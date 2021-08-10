Набор инструментов AV Steel AV-011118, 1/4", 1/2", профессиональный, 118 предметов
Арт. О00000005516
Набор инструментов AV Steel AV-011118, 1/4", 1/2", профессиональный, 118 предметов
Арт. О00000005516
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|11.97
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Габариты, мм
|100х575х385
- Набор профессионального инструмента AV Steel AV-011118, 118 предметов - включает в себя широкий ассортимент приспособлений для ремонта и обслуживания автотранспорта. Подойдет для работ с крепежом, ремонтных и слесарных работ различной сложности. Инструмент надежно упакован в кейсе с расположением по отдельным позициям.
Преимущества
- Комплект включает в себя большое количество различных головок, бит и адаптеров, что создает превосходную гибкость для вращения крепежа с минимальным усилием
- Большое количество головок охватывает практически допустимые размеры шестигранного автомобильного крепежа
Комплектация:
- Головка 1/4" 6-гранная 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм.
- Трещотка 1/4" 72 зубца, 155 мм.
- Вороток Т-образный 1/4" 115 мм.
- Отверточная рукоятка 1/4" 150 мм.
- Удлинитель 1/4" 50, 100 мм.
- Удлинитель гибкий 1/4" 150 мм.
- Карданный шарнир 1/4" 35 мм.
- Адаптер-переходник 1/4"SQ-1/4""HEX 25 мм.
- Бита 1/4" HEX H3, H4, H5, H6, Н7.
- Бита 1/4" SLOTTED 3; 4; 5,5; 7мм.
- Бита 1/4" PHILLIPS РН0, PH1, РН2, РН3.
- Бита 1/4" POZI PZ1, PZ2, PZ3.
- Бита 1/4" TORX Т10, Т15, Т20, Т25, Т27, Т30.
- Головки 1/2" 6-гранные: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм.
- Головки1/2"Е-типа Е10, Е11, Е12, Е14, Е16, Е18, Е20, Е22.
- Головка свечная 1/2" 16, 21мм.
- Трещотка 1/2" 72 зубца, 255мм.
- Вороток шарнирный 1/2" 380мм.
- Удлинитель 1/2" 125, 250мм.
- Карданный шарнир 1/2" 70мм.
- Держатель бит 1/2" - 5/16" 38 мм.
- Бита 5/16" HEX 75мм Н4, Н5, Н6, Н7, Н8, Н10, Н12.
- Бита 5/16" SLOTTED 30мм 4; 5,5; 7мм.
- Бита 5/16" PHILLIPS РН1, PH2, РН3.
- Бита 5/16" TORX Т10, Т20, Т25, Т27, Т30, Т40, Т45, Т50.
- Отвертка РН PH2x40, РН3х200мм.
- Отвертка SL 6х40, 8х200мм.
- Пассатижи комбинированные 180мм.
- Клещи переставные 250мм.
- Молоток 300гр.
- Ключ комбинированный 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 27мм.
- Кейс.
- Упаковка.