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Набор инструментов AV Steel AV-011118, 1/4", 1/2", профессиональный, 118 предметов
5.0
1
Найти аналог
Наборы автоинструмента
    Набор инструментов AV Steel AV-011118, 1/4", 1/2", профессиональный, 118 предметов
    Арт. О00000005516
    5.0
    1
    Набор инструментов AV Steel AV-011118, 1/4", 1/2", профессиональный, 118 предметов
    Набор инструментов AV Steel AV-011118, 1/4", 1/2", профессиональный, 118 предметов
      Набор инструментов AV Steel AV-011118, 1/4", 1/2", профессиональный, 118 предметов
      Набор инструментов AV Steel AV-011118, 1/4", 1/2", профессиональный, 118 предметов

      Набор инструментов AV Steel AV-011118, 1/4", 1/2", профессиональный, 118 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000005516
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		AV Steel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		11.97
      Габариты, мм
      		100х575х385
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор профессионального инструмента AV Steel AV-011118, 118 предметов - включает в себя широкий ассортимент приспособлений для ремонта и обслуживания автотранспорта. Подойдет для работ с крепежом, ремонтных и слесарных работ различной сложности. Инструмент надежно упакован в кейсе с расположением по отдельным позициям.

        Преимущества

        • Комплект включает в себя большое количество различных головок, бит и адаптеров, что создает превосходную гибкость для вращения крепежа с минимальным усилием
        • Большое количество головок охватывает практически допустимые размеры шестигранного автомобильного крепежа

        Комплектация:

        1. Головка 1/4" 6-гранная 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм.
        2. Трещотка 1/4" 72 зубца, 155 мм.
        3. Вороток Т-образный 1/4" 115 мм.
        4. Отверточная рукоятка 1/4" 150 мм.
        5. Удлинитель 1/4" 50, 100 мм.
        6. Удлинитель гибкий 1/4" 150 мм.
        7. Карданный шарнир 1/4" 35 мм.
        8. Адаптер-переходник 1/4"SQ-1/4""HEX 25 мм.
        9. Бита 1/4" HEX H3, H4, H5, H6, Н7.
        10. Бита 1/4" SLOTTED 3; 4; 5,5; 7мм.
        11. Бита 1/4" PHILLIPS РН0, PH1, РН2, РН3.
        12. Бита 1/4" POZI PZ1, PZ2, PZ3.
        13. Бита 1/4" TORX Т10, Т15, Т20, Т25, Т27, Т30.
        14. Головки 1/2" 6-гранные: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм.
        15. Головки1/2"Е-типа Е10, Е11, Е12, Е14, Е16, Е18, Е20, Е22.
        16. Головка свечная 1/2" 16, 21мм.
        17. Трещотка 1/2" 72 зубца, 255мм.
        18. Вороток шарнирный 1/2" 380мм.
        19. Удлинитель 1/2" 125, 250мм.
        20. Карданный шарнир 1/2" 70мм.
        21. Держатель бит 1/2" - 5/16" 38 мм.
        22. Бита 5/16" HEX 75мм Н4, Н5, Н6, Н7, Н8, Н10, Н12.
        23. Бита 5/16" SLOTTED 30мм 4; 5,5; 7мм.
        24. Бита 5/16" PHILLIPS РН1, PH2, РН3.
        25. Бита 5/16" TORX Т10, Т20, Т25, Т27, Т30, Т40, Т45, Т50.
        26. Отвертка РН PH2x40, РН3х200мм.
        27. Отвертка SL 6х40, 8х200мм.
        28. Пассатижи комбинированные 180мм.
        29. Клещи переставные 250мм.
        30. Молоток 300гр.
        31. Ключ комбинированный 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 27мм.
        32. Кейс.
        33. Упаковка.