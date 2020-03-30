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Набор инструментов AV Steel AV-011215 профессиональный, 215 предметов
4.0
1
Найти аналог
Наборы автоинструмента
    Набор инструментов AV Steel AV-011215 профессиональный, 215 предметов
    Арт. О00000005514
    4.0
    1
    Набор инструментов AV Steel AV-011215 профессиональный, 215 предметов
    Набор инструментов AV Steel AV-011215 профессиональный, 215 предметов
      Набор инструментов AV Steel AV-011215 профессиональный, 215 предметов
      Набор инструментов AV Steel AV-011215 профессиональный, 215 предметов

      Набор инструментов AV Steel AV-011215 профессиональный, 215 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000005514
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		AV Steel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		10.65
      Габариты, мм
      		460x320x90
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор инструментов AV-011215 AV Steel 215 предметов, 1/4", 3/8", 1/2", профессиональный, включает в себя широкий ассортимент приспособлений для ремонта и обслуживания автотранспорта. Прекрасно подходит для выполнения слесарносборочных и монтажных работ с различным крепежом. Инструменты изготовлены из высококачественной хромованадиевой стали и имеют качественное матовое покрытие. Головки имеют насечку для удобства докручивания руками.