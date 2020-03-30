Набор инструментов AV Steel AV-011215 профессиональный, 215 предметов
Арт. О00000005514
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|10.65
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Габариты, мм
|460x320x90
- Набор инструментов AV-011215 AV Steel 215 предметов, 1/4", 3/8", 1/2", профессиональный, включает в себя широкий ассортимент приспособлений для ремонта и обслуживания автотранспорта. Прекрасно подходит для выполнения слесарносборочных и монтажных работ с различным крепежом. Инструменты изготовлены из высококачественной хромованадиевой стали и имеют качественное матовое покрытие. Головки имеют насечку для удобства докручивания руками.