Набор инструментов AV Steel AV-011215 профессиональный, 215 предметов

Набор инструментов AV-011215 AV Steel 215 предметов, 1/4", 3/8", 1/2", профессиональный, включает в себя широкий ассортимент приспособлений для ремонта и обслуживания автотранспорта. Прекрасно подходит для выполнения слесарносборочных и монтажных работ с различным крепежом. Инструменты изготовлены из высококачественной хромованадиевой стали и имеют качественное матовое покрытие. Головки имеют насечку для удобства докручивания руками.

