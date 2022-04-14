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Набор инструментов Berger BG082-1214, 82 предмета
5.0
3
10 860 ₽
Наборы автоинструмента
    Набор инструментов Berger BG082-1214, 82 предмета
    Арт. Х1302356218
    5.0
    3
    Набор инструментов Berger BG082-1214, 82 предмета
    Набор инструментов Berger BG082-1214, 82 предмета
    Набор инструментов Berger BG082-1214, 82 предмета
    Набор инструментов Berger BG082-1214, 82 предмета
    Набор инструментов Berger BG082-1214, 82 предмета
    Набор инструментов Berger BG082-1214, 82 предмета
    Набор инструментов Berger BG082-1214, 82 предмета
    Набор инструментов Berger BG082-1214, 82 предмета
    Набор инструментов Berger BG082-1214, 82 предмета
      Набор инструментов Berger BG082-1214, 82 предмета
      Набор инструментов Berger BG082-1214, 82 предмета
      Набор инструментов Berger BG082-1214, 82 предмета
      Набор инструментов Berger BG082-1214, 82 предмета
      Набор инструментов Berger BG082-1214, 82 предмета
      Набор инструментов Berger BG082-1214, 82 предмета
      Набор инструментов Berger BG082-1214, 82 предмета
      Набор инструментов Berger BG082-1214, 82 предмета
      Набор инструментов Berger BG082-1214, 82 предмета

      Набор инструментов Berger BG082-1214, 82 предмета

      10 860 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х1302356218
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Berger BG
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		6.67
      Габариты, мм
      		382x263x82
      Все характеристики
      10 860 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Набор инструментов Berger BG082-1214, 82 предмета – поможет справиться с ремонтными работами любой сложности. Все инструменты выполнены из высокопрочных материалов и защищены от коррозии. Для комфортной работы некоторые изделия оснащены эргономичными рукоятками, которые не деформируются при использовании и устойчивы к воздействию масла и бензина.

        Преимущества

        • Обрезиненные рукоятки эргономичной формы плотно лежат в руке и не проскальзывают даже при работе в перчатках
        • Профиль Super Lock у торцевых головок не позволяет наконечникам деформироваться при интенсивном нажатии на инструмент
        • Трещотки с системой быстрого сброса облегчают работу с инструментом
        • Металлические замочки на кейсе крепко запирают изделие и не дают ему произвольно раскрыться
        • Для каждого инструмента в кейсе отведено свое место