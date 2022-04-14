



Преимущества

Обрезиненные рукоятки эргономичной формы плотно лежат в руке и не проскальзывают даже при работе в перчатках

Профиль Super Lock у торцевых головок не позволяет наконечникам деформироваться при интенсивном нажатии на инструмент

Трещотки с системой быстрого сброса облегчают работу с инструментом

Металлические замочки на кейсе крепко запирают изделие и не дают ему произвольно раскрыться

Для каждого инструмента в кейсе отведено свое место

Набор инструментов Berger BG082-1214, 82 предмета – поможет справиться с ремонтными работами любой сложности. Все инструменты выполнены из высокопрочных материалов и защищены от коррозии. Для комфортной работы некоторые изделия оснащены эргономичными рукоятками, которые не деформируются при использовании и устойчивы к воздействию масла и бензина.