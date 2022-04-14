Набор инструментов Berger BG082-1214, 82 предмета
Арт. Х1302356218
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|6.67
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Габариты, мм
|382x263x82
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Преимущества
- Обрезиненные рукоятки эргономичной формы плотно лежат в руке и не проскальзывают даже при работе в перчатках
- Профиль Super Lock у торцевых головок не позволяет наконечникам деформироваться при интенсивном нажатии на инструмент
- Трещотки с системой быстрого сброса облегчают работу с инструментом
- Металлические замочки на кейсе крепко запирают изделие и не дают ему произвольно раскрыться
- Для каждого инструмента в кейсе отведено свое место