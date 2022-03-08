Набор ручных инструментов универсальный Berger Bg108-1214, 108 предметов

Преимущества

Резиновые ручки инструментов не деформируются при использовании и устойчивы к воздействию масла и бензина. Они имеют эргономическую форму, не скользят и удобно фиксируются в руке что, в свою очередь, создает комфорт при работе с инструментом

Кейс изготовлен из высокотехнологичного пластика с добавлением резины, что делает его ударопрочным и стойким к низким температурам, это особенно актуально для российского климата

Набор профессионального слесарно-монтажного инструмента

В наборе 108 предметов

Все инструменты изготовлены из высокопрочной хромованадиевой стали с покрытием "сатин"

Благодаря уникальной технологии закаливания и гальванизации инструменты обладают высокой прочностью и износостойкостью

Все инструменты проходят двойной контроль коррозионной устойчивости

Крепёж инструментов в кейсе разработан таким образом, чтобы каждый инструмент четко фиксировался на своих местах и одновременно легко вынимался из пазов

Кейс закрывается на металлические замки, которые, в отличие от пластиковых, не трескаются и не ломаются

Торцевые головки имеют профиль "Super Lock", такой вид профиля позволяет работать как с метрическим, так и с дюймовым крепежом

Радиусные грани головки образуют "карманы", которые позволяют легко надевать головку на гайку или болт с сорванными гранями и успешно её отворачивать

Торцевая головка имеет с внешней стороны специальные фрикционные насечки, предотвращающие ее выскальзывание из руки

Трещоточные ключи имеют 45 зубов

Трещотка выдерживает серьёзные нагрузки благодаря усиленному механизму

Свечные головки специально произведены с магнитами, что позволяет избежать выскакивания свечи из головки

Универсальный набор инструментов Berger BG BG108-1214 состоит из 108 предметов, которые выполнены из качественной хромованадиевой стали и защищены от образования коррозии. Благодаря уникальной технологии закаливания и гальванизации инструменты обладают высокой прочностью и износостойкостью. Набор поставляется в прочном кейсе, где каждый инструмент занимает фиксированное место и легко извлекается.