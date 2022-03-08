Набор ручных инструментов универсальный Berger Bg108-1214, 108 предметов
Арт. Х1302356162
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|7.5
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Габариты, мм
|382x263x82
С этим товаром смотрят
- -1 551 ₽
- Персональная скидка
- Универсальный набор инструментов Berger BG BG108-1214 состоит из 108 предметов, которые выполнены из качественной хромованадиевой стали и защищены от образования коррозии. Благодаря уникальной технологии закаливания и гальванизации инструменты обладают высокой прочностью и износостойкостью. Набор поставляется в прочном кейсе, где каждый инструмент занимает фиксированное место и легко извлекается.
Преимущества
- Резиновые ручки инструментов не деформируются при использовании и устойчивы к воздействию масла и бензина. Они имеют эргономическую форму, не скользят и удобно фиксируются в руке что, в свою очередь, создает комфорт при работе с инструментом
- Кейс изготовлен из высокотехнологичного пластика с добавлением резины, что делает его ударопрочным и стойким к низким температурам, это особенно актуально для российского климата
- Набор профессионального слесарно-монтажного инструмента
- В наборе 108 предметов
- Все инструменты изготовлены из высокопрочной хромованадиевой стали с покрытием "сатин"
- Благодаря уникальной технологии закаливания и гальванизации инструменты обладают высокой прочностью и износостойкостью
- Все инструменты проходят двойной контроль коррозионной устойчивости
- Крепёж инструментов в кейсе разработан таким образом, чтобы каждый инструмент четко фиксировался на своих местах и одновременно легко вынимался из пазов
- Кейс закрывается на металлические замки, которые, в отличие от пластиковых, не трескаются и не ломаются
- Торцевые головки имеют профиль "Super Lock", такой вид профиля позволяет работать как с метрическим, так и с дюймовым крепежом
- Радиусные грани головки образуют "карманы", которые позволяют легко надевать головку на гайку или болт с сорванными гранями и успешно её отворачивать
- Торцевая головка имеет с внешней стороны специальные фрикционные насечки, предотвращающие ее выскальзывание из руки
- Трещоточные ключи имеют 45 зубов
- Трещотка выдерживает серьёзные нагрузки благодаря усиленному механизму
- Свечные головки специально произведены с магнитами, что позволяет избежать выскакивания свечи из головки