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Набор ручных инструментов универсальный Berger Bg108-1214, 108 предметов
4.9
28
9 270 ₽
Наборы автоинструмента
    Набор ручных инструментов универсальный Berger Bg108-1214, 108 предметов
    Арт. Х1302356162
    4.9
    28
    Набор ручных инструментов универсальный Berger Bg108-1214, 108 предметов
    Набор ручных инструментов универсальный Berger Bg108-1214, 108 предметов
    Набор ручных инструментов универсальный Berger Bg108-1214, 108 предметов
    Набор ручных инструментов универсальный Berger Bg108-1214, 108 предметов
    Набор ручных инструментов универсальный Berger Bg108-1214, 108 предметов
    Набор ручных инструментов универсальный Berger Bg108-1214, 108 предметов
    Набор ручных инструментов универсальный Berger Bg108-1214, 108 предметов
    Набор ручных инструментов универсальный Berger Bg108-1214, 108 предметов
    Набор ручных инструментов универсальный Berger Bg108-1214, 108 предметов
      Набор ручных инструментов универсальный Berger Bg108-1214, 108 предметов
      Набор ручных инструментов универсальный Berger Bg108-1214, 108 предметов
      Набор ручных инструментов универсальный Berger Bg108-1214, 108 предметов
      Набор ручных инструментов универсальный Berger Bg108-1214, 108 предметов
      Набор ручных инструментов универсальный Berger Bg108-1214, 108 предметов
      Набор ручных инструментов универсальный Berger Bg108-1214, 108 предметов
      Набор ручных инструментов универсальный Berger Bg108-1214, 108 предметов
      Набор ручных инструментов универсальный Berger Bg108-1214, 108 предметов
      Набор ручных инструментов универсальный Berger Bg108-1214, 108 предметов

      Набор ручных инструментов универсальный Berger Bg108-1214, 108 предметов

      9 270 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1302356162
      4.9
      28

      Характеристики

      Производитель
      		Berger BG
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		7.5
      Габариты, мм
      		382x263x82
      Все характеристики
      9 270 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Универсальный набор инструментов Berger BG BG108-1214 состоит из 108 предметов, которые выполнены из качественной хромованадиевой стали и защищены от образования коррозии. Благодаря уникальной технологии закаливания и гальванизации инструменты обладают высокой прочностью и износостойкостью. Набор поставляется в прочном кейсе, где каждый инструмент занимает фиксированное место и легко извлекается.

        Преимущества

        • Резиновые ручки инструментов не деформируются при использовании и устойчивы к воздействию масла и бензина. Они имеют эргономическую форму, не скользят и удобно фиксируются в руке что, в свою очередь, создает комфорт при работе с инструментом
        • Кейс изготовлен из высокотехнологичного пластика с добавлением резины, что делает его ударопрочным и стойким к низким температурам, это особенно актуально для российского климата
        • Набор профессионального слесарно-монтажного инструмента
        • В наборе 108 предметов
        • Все инструменты изготовлены из высокопрочной хромованадиевой стали с покрытием "сатин"
        • Благодаря уникальной технологии закаливания и гальванизации инструменты обладают высокой прочностью и износостойкостью
        • Все инструменты проходят двойной контроль коррозионной устойчивости
        • Крепёж инструментов в кейсе  разработан таким образом, чтобы каждый инструмент четко фиксировался на своих местах и одновременно легко вынимался из пазов
        • Кейс закрывается на металлические замки, которые, в отличие от пластиковых, не трескаются и не ломаются
        • Торцевые головки имеют профиль "Super Lock", такой вид профиля позволяет работать как с метрическим, так и с дюймовым крепежом
        • Радиусные грани головки образуют "карманы", которые позволяют легко надевать головку на гайку или болт с сорванными гранями и успешно её отворачивать
        • Торцевая головка имеет с внешней стороны специальные фрикционные насечки, предотвращающие ее выскальзывание из руки
        • Трещоточные ключи имеют 45 зубов
        • Трещотка выдерживает серьёзные нагрузки благодаря усиленному механизму
        • Свечные головки специально произведены с магнитами, что позволяет избежать выскакивания свечи из головки