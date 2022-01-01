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Набор инструментов Brigadier Extrema 59036, 56 предметов
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Наборы автоинструмента
    Набор инструментов Brigadier Extrema 59036, 56 предметов
    Арт. Х1302356149
    Набор инструментов Brigadier Extrema 59036, 56 предметов

      Набор инструментов Brigadier Extrema 59036, 56 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х1302356149

      Характеристики

      Производитель
      		Brigadier
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		5
      Габариты, мм
      		410x310x75
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор профессионального инструмента BRIGADIER Extrema 59036, 56 предметов, для работы дома, на даче, в гараже и с автомобилем. Произведен и протестирован в соответствии с немецкими стандартами DIN3113 в области ручного инструмента. Предназначен для длительных работ с умеренными нагрузками. Набор включает 56 предметов, изготовленных из прочной хром-ванадиевой стали. Каждое изделие имеет защитное покрытие.