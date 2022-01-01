Набор инструментов Brigadier Extrema 59036, 56 предметов
Арт. Х1302356149
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|5
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Габариты, мм
|410x310x75
- Набор профессионального инструмента BRIGADIER Extrema 59036, 56 предметов, для работы дома, на даче, в гараже и с автомобилем. Произведен и протестирован в соответствии с немецкими стандартами DIN3113 в области ручного инструмента. Предназначен для длительных работ с умеренными нагрузками. Набор включает 56 предметов, изготовленных из прочной хром-ванадиевой стали. Каждое изделие имеет защитное покрытие.