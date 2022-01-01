Набор инструментов Gross 14155, 120 зубьев, CrV 1/4", 1/2", 109 предметов
Арт. mir-instrumenta_44902
Набор инструментов Gross 14155, 120 зубьев, CrV 1/4", 1/2", 109 предметов
Арт. mir-instrumenta_44902
Характеристики
|
Производитель
|
Родина бренда
|Германия
|
Вес, кг
|8.17
|
Габариты, мм
|460x345x125
|
Класс товара
|бытовой
- Набор инструментов 109 предметов GROSS 14155 — универсальный комплект для работ по обслуживанию автомобиля. Пригодится в автомастерской или для бытового использования.
Преимущества
- Изготовлены из высококачественной хромованадиевой стали
- Трещоточный механизм 120 зубьев
- Возможность работы в труднодоступных местах
- Шаг храпового механизма трещотки 3°
- Уникальный кейс с надежной фиксацией инструментов