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Набор инструментов Gross 14155, 120 зубьев, CrV 1/4", 1/2", 109 предметов
Найти аналог
Наборы автоинструмента
    Набор инструментов Gross 14155, 120 зубьев, CrV 1/4", 1/2", 109 предметов
    Арт. mir-instrumenta_44902
    Набор инструментов Gross 14155, 120 зубьев, CrV 1/4", 1/2", 109 предметов
    Набор инструментов Gross 14155, 120 зубьев, CrV 1/4", 1/2", 109 предметов
    Набор инструментов Gross 14155, 120 зубьев, CrV 1/4", 1/2", 109 предметов
      Набор инструментов Gross 14155, 120 зубьев, CrV 1/4", 1/2", 109 предметов
      Набор инструментов Gross 14155, 120 зубьев, CrV 1/4", 1/2", 109 предметов
      Набор инструментов Gross 14155, 120 зубьев, CrV 1/4", 1/2", 109 предметов

      Набор инструментов Gross 14155, 120 зубьев, CrV 1/4", 1/2", 109 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. mir-instrumenta_44902

      Характеристики

      Производитель
      		Gross
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		8.17
      Габариты, мм
      		460x345x125
      Класс товара
      		бытовой
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор инструментов 109 предметов GROSS 14155 — универсальный комплект для работ по обслуживанию автомобиля. Пригодится в автомастерской или для бытового использования. 

        Преимущества

        • Изготовлены из высококачественной хромованадиевой стали
        • Трещоточный механизм 120 зубьев
        • Возможность работы в труднодоступных местах
        • Шаг храпового механизма трещотки 3°
        • Уникальный кейс с надежной фиксацией инструментов