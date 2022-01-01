Набор инструментов Gross 14156, 120 зубьев, CrV, 1/4", 1/2", 76 предметов
Арт. mir-instrumenta_44903
Набор инструментов Gross 14156, 120 зубьев, CrV, 1/4", 1/2", 76 предметов
Арт. mir-instrumenta_44903
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|8.56
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Габариты, мм
|460x345x125
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Класс товара
|профессиональный
- Набор инструментов 76 предметов GROSS 14156 представлен в расширенной комплектации и разработан специально для профессионального использования. Поставляется в ударопрочном кейсе, в котором удобно хранить и переносить инструмент. Двойной замок обеспечивает надежную фиксацию и предотвращает раскрытие при падении.
Преимущества
- Изготовлены из высококачественной хромованадиевой стали
- Трещоточный механизм 120 зубьев
- Возможность работы в труднодоступных местах
- Шаг храпового механизма трещотки 3 град
- Уникальный кейс с надежной фиксацией инструментов