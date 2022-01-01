Набор инструментов Gross 14156, 120 зубьев, CrV, 1/4", 1/2", 76 предметов

Набор инструментов 76 предметов GROSS 14156 представлен в расширенной комплектации и разработан специально для профессионального использования. Поставляется в ударопрочном кейсе, в котором удобно хранить и переносить инструмент. Двойной замок обеспечивает надежную фиксацию и предотвращает раскрытие при падении.



Преимущества