Набор инструментов Hyundai K 101 универсальный, 101 предмет
Арт. Х1302356136
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Южная Корея
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Вес, кг
|7.53
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Габариты, мм
|450x95x330
- Универсальный набор Hyundai K 101 включает в себя инструменты, сделанные из инструментальной Cr-V cтали высокой прочности. Пригодится в автомастерской, гараже, при выполнении ремонтных, монтажных работ. Размер головок 1/2' и 1/4', ключи трещотки - 72 зуба, профиль головок "СУПЕР ЛОК". Прочный пластиковый кейс для удобного хранения и переноски. Рукояти отверток покрыты масло-бензостойким полимером.