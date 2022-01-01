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Набор инструментов Hyundai K 101 универсальный, 101 предмет
Найти аналог
Наборы автоинструмента
    Набор инструментов Hyundai K 101 универсальный, 101 предмет
    Арт. Х1302356136
    Набор инструментов Hyundai K 101 универсальный, 101 предмет
    Набор инструментов Hyundai K 101 универсальный, 101 предмет
    Набор инструментов Hyundai K 101 универсальный, 101 предмет
    Набор инструментов Hyundai K 101 универсальный, 101 предмет
      Набор инструментов Hyundai K 101 универсальный, 101 предмет
      Набор инструментов Hyundai K 101 универсальный, 101 предмет
      Набор инструментов Hyundai K 101 универсальный, 101 предмет
      Набор инструментов Hyundai K 101 универсальный, 101 предмет

      Набор инструментов Hyundai K 101 универсальный, 101 предмет

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х1302356136

      Характеристики

      Производитель
      		Hyundai
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Южная Корея
      Вес, кг
      		7.53
      Габариты, мм
      		450x95x330
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Универсальный набор Hyundai K 101 включает в себя инструменты, сделанные из инструментальной Cr-V cтали высокой прочности. Пригодится в автомастерской, гараже, при выполнении ремонтных, монтажных работ. Размер головок 1/2' и 1/4', ключи трещотки - 72 зуба, профиль головок "СУПЕР ЛОК". Прочный пластиковый кейс для удобного хранения и переноски. Рукояти отверток покрыты масло-бензостойким полимером.