Набор инструментов Hyundai K 101 универсальный, 101 предмет

Универсальный набор Hyundai K 101 включает в себя инструменты, сделанные из инструментальной Cr-V cтали высокой прочности. Пригодится в автомастерской, гараже, при выполнении ремонтных, монтажных работ. Размер головок 1/2' и 1/4', ключи трещотки - 72 зуба, профиль головок "СУПЕР ЛОК". Прочный пластиковый кейс для удобного хранения и переноски. Рукояти отверток покрыты масло-бензостойким полимером.