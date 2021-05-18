Автомобильный набор инструментов Jonnesway s04h524127s
Арт. Х130225598
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Вес, кг
|16
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Габариты, мм
|450х620х100
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- Набор инструментов JONNESWAY 127 предметов незаменим при техническом обслуживании автомобилей, монтаже и ремонте промоборудования, станков, конвейеров. Позволяет профессионально и быстро выполнить операции любой сложности. Инструменты S04H524127S подойдут и для бытового использования, например, для починки мебели, личного авто, бытовой техники.
Преимущества
- Компактные габариты и простота хранения – набор легко помещается в кладовке, багажнике авто
- Эргономичные рукоятки на предметах
- Простота транспортировки, благодаря фирменному чемоданчику из ударопрочного пластика
- Возможность выполнить любую операцию за счет большого числа рабочих инструментов