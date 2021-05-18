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Автомобильный набор инструментов Jonnesway s04h524127s
5.0
5
29 390 ₽
Наборы автоинструмента
    Автомобильный набор инструментов Jonnesway s04h524127s
    Арт. Х130225598
    5.0
    5
    Автомобильный набор инструментов Jonnesway s04h524127s
    Автомобильный набор инструментов Jonnesway s04h524127s
    Автомобильный набор инструментов Jonnesway s04h524127s
    Автомобильный набор инструментов Jonnesway s04h524127s
    Автомобильный набор инструментов Jonnesway s04h524127s
    Автомобильный набор инструментов Jonnesway s04h524127s
      Автомобильный набор инструментов Jonnesway s04h524127s
      Автомобильный набор инструментов Jonnesway s04h524127s
      Автомобильный набор инструментов Jonnesway s04h524127s
      Автомобильный набор инструментов Jonnesway s04h524127s
      Автомобильный набор инструментов Jonnesway s04h524127s
      Автомобильный набор инструментов Jonnesway s04h524127s

      Автомобильный набор инструментов Jonnesway s04h524127s

      29 390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 501 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 550 ₽
      Арт. Х130225598
      5.0
      5

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Вес, кг
      		16
      Габариты, мм
      		450х620х100
      Все характеристики
      29 390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 501 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 550 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор инструментов JONNESWAY 127 предметов незаменим при техническом обслуживании автомобилей, монтаже и ремонте промоборудования, станков, конвейеров. Позволяет профессионально и быстро выполнить операции любой сложности. Инструменты S04H524127S подойдут и для бытового использования, например, для починки мебели, личного авто, бытовой техники. 

        Преимущества

        • Компактные габариты и простота хранения – набор легко помещается в кладовке, багажнике авто
        • Эргономичные рукоятки на предметах
        • Простота транспортировки, благодаря фирменному чемоданчику из ударопрочного пластика
        • Возможность выполнить любую операцию за счет большого числа рабочих инструментов