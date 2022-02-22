Автомобильный набор инструментов Jonnesway S04H52494S, 94 предмета
Арт. Х130225524
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Вес, кг
|6.24
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Габариты, мм
|310х410х70
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7 899 ₽
- Персональная скидка
- JONNESWAY S04H52494S набор инструментов 94 предмета включает в себя биты, головки, трещоточную рукоятку, отвертку, шарниры для кардана, шестигранные ключи, переходники и удлинители. Такой комплект может пригодиться в автомастерской, сервисных и ремонтных центрах. Набор торцевых головок JONNESWAY S04H52494S удобен в обращении и подойдет как новичку, так и опытному мастеру. Купить набор бит и торцевых головок JONNESWAY S04H52494S можно в один клик в Интернет-магазине “Бигам”.
Преимущества набора инструментов JONNESWAY S04H52494S
- Антикоррозийное покрытие
- Прорезиненные рукоятки инструментов
- Простота транспортировки и хранения
Комплектация
- Торцевые головки: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм (13 шт.)
- Торцевые головки глубокие: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм (8 шт.)
- Головки с вставкой 32 мм (18 шт.)
- Трещоточная рукоятка на 48 зубцов (2 шт.)
- Т-образная рукоятка
- Шарнир карданный (2 шт.)
- Удлинители 50 и 100 мм (2 шт.)
- Адаптер для бит 25 мм
- Отверточная рукоятка
- Ключи шестигранные: 1.5, 2, 2.5 мм, 1/2’’ DR (3 шт.)
- Торцевые головки: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм (17 шт.)
- Торцевые головки глубокие: 14, 15, 17, 19, 22 мм (5 шт.)
- Биты 5/16’’ 30мм (16 шт.)
- Головки свечные: 16 и 20.6 мм (2 шт.)
- Удлинители 125 и 250 мм (2 шт.)
- Держатель для бит 5/16’’
- Переходник 3/8’’DR x 1/2’’(M)
- Кейс