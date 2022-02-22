Автомобильный набор инструментов Jonnesway S04H52494S, 94 предмета

JONNESWAY S04H52494S набор инструментов 94 предмета включает в себя биты, головки, трещоточную рукоятку, отвертку, шарниры для кардана, шестигранные ключи, переходники и удлинители. Такой комплект может пригодиться в автомастерской, сервисных и ремонтных центрах. Набор торцевых головок JONNESWAY S04H52494S удобен в обращении и подойдет как новичку, так и опытному мастеру. Купить набор бит и торцевых головок JONNESWAY S04H52494S можно в один клик в Интернет-магазине “Бигам”.

Преимущества набора инструментов JONNESWAY S04H52494S

Антикоррозийное покрытие

Прорезиненные рукоятки инструментов

Простота транспортировки и хранения

Комплектация