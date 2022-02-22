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Автомобильный набор инструментов Jonnesway S04H52494S, 94 предмета
4.8
8
10 330 ₽
Наборы автоинструмента
    Автомобильный набор инструментов Jonnesway S04H52494S, 94 предмета
    Арт. Х130225524
    4.8
    8
    Автомобильный набор инструментов Jonnesway S04H52494S, 94 предмета
    Автомобильный набор инструментов Jonnesway S04H52494S, 94 предмета
    Автомобильный набор инструментов Jonnesway S04H52494S, 94 предмета
    Автомобильный набор инструментов Jonnesway S04H52494S, 94 предмета
    Автомобильный набор инструментов Jonnesway S04H52494S, 94 предмета
    Автомобильный набор инструментов Jonnesway S04H52494S, 94 предмета
    Автомобильный набор инструментов Jonnesway S04H52494S, 94 предмета
    Автомобильный набор инструментов Jonnesway S04H52494S, 94 предмета
      Автомобильный набор инструментов Jonnesway S04H52494S, 94 предмета
      Автомобильный набор инструментов Jonnesway S04H52494S, 94 предмета
      Автомобильный набор инструментов Jonnesway S04H52494S, 94 предмета
      Автомобильный набор инструментов Jonnesway S04H52494S, 94 предмета
      Автомобильный набор инструментов Jonnesway S04H52494S, 94 предмета
      Автомобильный набор инструментов Jonnesway S04H52494S, 94 предмета
      Автомобильный набор инструментов Jonnesway S04H52494S, 94 предмета
      Автомобильный набор инструментов Jonnesway S04H52494S, 94 предмета

      Автомобильный набор инструментов Jonnesway S04H52494S, 94 предмета

      10 330 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х130225524
      4.8
      8

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Вес, кг
      		6.24
      Габариты, мм
      		310х410х70
      Все характеристики
      10 330 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • JONNESWAY S04H52494S набор инструментов 94 предмета включает в себя биты, головки, трещоточную рукоятку, отвертку, шарниры для кардана, шестигранные ключи, переходники и удлинители. Такой комплект может пригодиться в автомастерской, сервисных и ремонтных центрах. Набор торцевых головок JONNESWAY S04H52494S удобен в обращении и подойдет как новичку, так и опытному мастеру. Купить набор бит и торцевых головок JONNESWAY S04H52494S можно в один клик в Интернет-магазине “Бигам”.

        Преимущества набора инструментов JONNESWAY S04H52494S

        • Антикоррозийное покрытие
        • Прорезиненные рукоятки инструментов
        • Простота транспортировки и хранения

        Комплектация

        • Торцевые головки: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм (13 шт.)
        • Торцевые головки глубокие: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм (8 шт.)
        • Головки с вставкой 32 мм (18 шт.)
        • Трещоточная рукоятка на 48 зубцов (2 шт.)
        • Т-образная рукоятка
        • Шарнир карданный (2 шт.)
        • Удлинители 50 и 100 мм (2 шт.)
        • Адаптер для бит 25 мм
        • Отверточная рукоятка
        • Ключи шестигранные: 1.5, 2, 2.5 мм, 1/2’’ DR (3 шт.)
        • Торцевые головки: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм (17 шт.)
        • Торцевые головки глубокие: 14, 15, 17, 19, 22 мм (5 шт.)
        • Биты 5/16’’ 30мм (16 шт.)
        • Головки свечные: 16 и 20.6 мм (2 шт.)
        • Удлинители 125 и 250 мм (2 шт.)
        • Держатель для бит 5/16’’
        • Переходник 3/8’’DR x 1/2’’(M)
        • Кейс