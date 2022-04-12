Набор аккумуляторного инструмента Makita DK 18298 X1

Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки

Рукоятка с резиновым покрытием - для комфортного рабочего процесса

Двухскоростной редуктор (0-400/0-1400 об/мин)

Наличие реверса

16 ступеней крутящего момента

Электронная регулировка оборотов

Данный набор состоит из лобзика и дрели-шуруповерта. Он идеально подходит мастерам, у которых регулярно возникает потребность в использовании таких устройств. Первый агрегат прекрасно справляется с распиливанием стали и дерева, а второй с созданием отверстий в этих материалах и с закручиванием крепежа. Оба инструмента отличаются высоким качеством и производительностью. Они позволяют эффективно и достаточно быстро справляться с решением соответствующих задач. Что касается требующихся для техники батарей емкостью 1,4 А*ч, то они вместе с зарядкой входят в комплект.Аккумуляторная дрель-шуруповерт DF457D:

Аккумуляторный лобзик JV183D:

Маятниковый ход - для работы с разными материалами

Скобовидная рукоятка - для удобного удержания инструмента

Пластиковый защитный экран препятствует попаданию металлической и древесной стружки в лицо оператору

Возможно подключение пылесоса - для сохранения чистоты рабочего места

Преимущества