Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Набор аккумуляторного инструмента Makita DK 18298 X1
5.0
2
Найти аналог
Наборы электроинструмента
    Набор аккумуляторного инструмента Makita DK 18298 X1
    Арт. Х1302356213
    5.0
    2
    Набор аккумуляторного инструмента Makita DK 18298 X1
    Набор аккумуляторного инструмента Makita DK 18298 X1
    Набор аккумуляторного инструмента Makita DK 18298 X1
    Набор аккумуляторного инструмента Makita DK 18298 X1
      Набор аккумуляторного инструмента Makita DK 18298 X1
      Набор аккумуляторного инструмента Makita DK 18298 X1
      Набор аккумуляторного инструмента Makita DK 18298 X1
      Набор аккумуляторного инструмента Makita DK 18298 X1

      Набор аккумуляторного инструмента Makita DK 18298 X1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х1302356213
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Количество инструментов в наборе, шт
      		2
      Тип аккумулятора
      		Li-Ion
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Данный набор состоит из лобзика и дрели-шуруповерта. Он идеально подходит мастерам, у которых регулярно возникает потребность в использовании таких устройств. Первый агрегат прекрасно справляется с распиливанием стали и дерева, а второй с созданием отверстий в этих материалах и с закручиванием крепежа. Оба инструмента отличаются высоким качеством и производительностью. Они позволяют эффективно и достаточно быстро справляться с решением соответствующих задач. Что касается требующихся для техники батарей емкостью 1,4 А*ч, то они вместе с зарядкой входят в комплект. 

        Аккумуляторная дрель-шуруповерт DF457D:
        • Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
        • Рукоятка с резиновым покрытием - для комфортного рабочего процесса
        • Двухскоростной редуктор (0-400/0-1400 об/мин)
        • Наличие реверса
        • 16 ступеней крутящего момента
        • Электронная регулировка оборотов

        Аккумуляторный лобзик JV183D:

        • Маятниковый ход - для работы с разными материалами
        • Скобовидная рукоятка - для удобного удержания инструмента
        • Пластиковый защитный экран препятствует попаданию металлической и древесной стружки в лицо оператору
        • Возможно подключение пылесоса - для сохранения чистоты рабочего места

        Преимущества

        • Обрезиненные позволяющие полноценно контролировать технику при эксплуатации рукоятки
        • Оба инструмента имеют небольшой вес и компактные размеры
        • Есть предназначенная для транспортировки сумка
        • Эргономичная конструкция