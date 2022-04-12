Набор аккумуляторного инструмента Makita DK 18298 X1
Арт. Х1302356213
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Количество инструментов в наборе, шт
|2
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Тип аккумулятора
|Li-Ion
- Данный набор состоит из лобзика и дрели-шуруповерта. Он идеально подходит мастерам, у которых регулярно возникает потребность в использовании таких устройств. Первый агрегат прекрасно справляется с распиливанием стали и дерева, а второй с созданием отверстий в этих материалах и с закручиванием крепежа. Оба инструмента отличаются высоким качеством и производительностью. Они позволяют эффективно и достаточно быстро справляться с решением соответствующих задач. Что касается требующихся для техники батарей емкостью 1,4 А*ч, то они вместе с зарядкой входят в комплект.
Аккумуляторная дрель-шуруповерт DF457D:
- Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
- Рукоятка с резиновым покрытием - для комфортного рабочего процесса
- Двухскоростной редуктор (0-400/0-1400 об/мин)
- Наличие реверса
- 16 ступеней крутящего момента
- Электронная регулировка оборотов
Аккумуляторный лобзик JV183D:
Преимущества
- Маятниковый ход - для работы с разными материалами
- Скобовидная рукоятка - для удобного удержания инструмента
- Пластиковый защитный экран препятствует попаданию металлической и древесной стружки в лицо оператору
- Возможно подключение пылесоса - для сохранения чистоты рабочего места
- Обрезиненные позволяющие полноценно контролировать технику при эксплуатации рукоятки
- Оба инструмента имеют небольшой вес и компактные размеры
- Есть предназначенная для транспортировки сумка
- Эргономичная конструкция