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Набор инструментов Matrix Professional 13555, 1/4", 3/8", 1/2", Cr-V, S2, усиленный кейс, 216 предметов
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Наборы автоинструмента
    Набор инструментов Matrix Professional 13555, 1/4", 3/8", 1/2", Cr-V, S2, усиленный кейс, 216 предметов
    Арт. Х1302356165
    Набор инструментов Matrix Professional 13555, 1/4", 3/8", 1/2", Cr-V, S2, усиленный кейс, 216 предметов
    Набор инструментов Matrix Professional 13555, 1/4", 3/8", 1/2", Cr-V, S2, усиленный кейс, 216 предметов
      Набор инструментов Matrix Professional 13555, 1/4", 3/8", 1/2", Cr-V, S2, усиленный кейс, 216 предметов
      Набор инструментов Matrix Professional 13555, 1/4", 3/8", 1/2", Cr-V, S2, усиленный кейс, 216 предметов

      Набор инструментов Matrix Professional 13555, 1/4", 3/8", 1/2", Cr-V, S2, усиленный кейс, 216 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      90 месяцев гарантии
      Арт. Х1302356165

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		12
      Габариты, мм
      		530x370x95
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      90 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор инструмента MATRIX PROFESSIONAL 13555 - это комплект из 216 предметов, компактно расположенных в кейсе из ударопрочного пластика. Предназначен как для гаражного ремонта, так и для мастерских. Комбинированные ключи и головки выполнены из хромованадиевой стали и покрыты хромом, что обеспечивает надежную защиту от коррозии. Биты из высокопрочной стали S2, обеспечивающей сохранение геометрии при высоких нагрузках. Торцевые головки с размером посадочного отверстия - 1/4", 3/8", 1/2".