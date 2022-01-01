Набор инструментов Matrix Professional 13555, 1/4", 3/8", 1/2", Cr-V, S2, усиленный кейс, 216 предметов
Арт. Х1302356165
Набор инструментов Matrix Professional 13555, 1/4", 3/8", 1/2", Cr-V, S2, усиленный кейс, 216 предметов
Арт. Х1302356165
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|12
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Габариты, мм
|530x370x95
- Набор инструмента MATRIX PROFESSIONAL 13555 - это комплект из 216 предметов, компактно расположенных в кейсе из ударопрочного пластика. Предназначен как для гаражного ремонта, так и для мастерских. Комбинированные ключи и головки выполнены из хромованадиевой стали и покрыты хромом, что обеспечивает надежную защиту от коррозии. Биты из высокопрочной стали S2, обеспечивающей сохранение геометрии при высоких нагрузках. Торцевые головки с размером посадочного отверстия - 1/4", 3/8", 1/2".