Набор инструментов Matrix Professional 13555, 1/4", 3/8", 1/2", Cr-V, S2, усиленный кейс, 216 предметов

Набор инструмента MATRIX PROFESSIONAL 13555 - это комплект из 216 предметов, компактно расположенных в кейсе из ударопрочного пластика. Предназначен как для гаражного ремонта, так и для мастерских. Комбинированные ключи и головки выполнены из хромованадиевой стали и покрыты хромом, что обеспечивает надежную защиту от коррозии. Биты из высокопрочной стали S2, обеспечивающей сохранение геометрии при высоких нагрузках. Торцевые головки с размером посадочного отверстия - 1/4", 3/8", 1/2".





