Набор инструментов Ombra OMT77S12, 77 предметов

Универсальный набор инструмента 1/2"DR и 1/4"DR с 12-гранными головками 1/2"DR, 77 шт. OMBRA OMT77S12 используется для ремонтно-сборочных работ в различных сферах деятельности, например, в автомобильных и прочих мастерских. Комплект включает в себя большое количество инструментов высокого качества. Наличие удобных эргономичных рукояток делает рабочий процесс более быстрым и комфортным. Длина молотка в наборе составляет 320 мм.



Преимущества