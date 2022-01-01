Набор инструментов Ombra OMT77S12, 77 предметов
Арт. Х1302356141
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|7.69
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Габариты, мм
|360х450х90
- Универсальный набор инструмента 1/2"DR и 1/4"DR с 12-гранными головками 1/2"DR, 77 шт. OMBRA OMT77S12 используется для ремонтно-сборочных работ в различных сферах деятельности, например, в автомобильных и прочих мастерских. Комплект включает в себя большое количество инструментов высокого качества. Наличие удобных эргономичных рукояток делает рабочий процесс более быстрым и комфортным. Длина молотка в наборе составляет 320 мм.
Преимущества
- Долговечность
- Двенадцатигранные торцевые головки
- Надежность и безопасность
- Стойкость к износу
- Расширенная комплектация