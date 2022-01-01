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Набор инструментов Ombra OMT77S12, 77 предметов
Найти аналог
Наборы автоинструмента
    Набор инструментов Ombra OMT77S12, 77 предметов
    Арт. Х1302356141
    Набор инструментов Ombra OMT77S12, 77 предметов
    Набор инструментов Ombra OMT77S12, 77 предметов
    Набор инструментов Ombra OMT77S12, 77 предметов
    Набор инструментов Ombra OMT77S12, 77 предметов
      Набор инструментов Ombra OMT77S12, 77 предметов
      Набор инструментов Ombra OMT77S12, 77 предметов
      Набор инструментов Ombra OMT77S12, 77 предметов
      Набор инструментов Ombra OMT77S12, 77 предметов

      Набор инструментов Ombra OMT77S12, 77 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х1302356141

      Характеристики

      Производитель
      		Ombra
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		7.69
      Габариты, мм
      		360х450х90
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Универсальный набор инструмента 1/2"DR и 1/4"DR с 12-гранными головками 1/2"DR, 77 шт. OMBRA OMT77S12 используется для ремонтно-сборочных работ в различных сферах деятельности, например, в автомобильных и прочих мастерских. Комплект включает в себя большое количество инструментов высокого качества. Наличие удобных эргономичных рукояток делает рабочий процесс более быстрым и комфортным. Длина молотка в наборе составляет 320 мм.

        Преимущества

        • Долговечность
        • Двенадцатигранные торцевые головки
        • Надежность и безопасность
        • Стойкость к износу
        • Расширенная комплектация