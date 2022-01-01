Набор инструментов Thorvik UTS0038, 1/4"DR, 38 предметов
Арт. thorvik_8075
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|1.22
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Габариты, мм
|260x170x50
- Набор инструмента THORVIK UTS0038 38 предметов 52056 включает в себя приспособления для работы с различными резьбовыми соединениями.
Преимущества
- Все предметы выполнены из хромованадиевой стали и рассчитаны на длительный срок службы
- Набор поставляется в практичном пластиковом кейсе, который облегчает хранение и транспортировку
- Инструменты компактно расположены внутри кейса и надежно закреплены в ячейках
- Двухкомпонентная рукоять трещотки не скользит в руке, способствуя комфортной работе
- Многофункциональность