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Набор инструментов Thorvik UTS0038, 1/4"DR, 38 предметов
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Наборы автоинструмента
    Набор инструментов Thorvik UTS0038, 1/4"DR, 38 предметов
    Арт. thorvik_8075
    Набор инструментов Thorvik UTS0038, 1/4"DR, 38 предметов
    Набор инструментов Thorvik UTS0038, 1/4"DR, 38 предметов
    Набор инструментов Thorvik UTS0038, 1/4"DR, 38 предметов
      Набор инструментов Thorvik UTS0038, 1/4"DR, 38 предметов
      Набор инструментов Thorvik UTS0038, 1/4"DR, 38 предметов
      Набор инструментов Thorvik UTS0038, 1/4"DR, 38 предметов

      Набор инструментов Thorvik UTS0038, 1/4"DR, 38 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. thorvik_8075

      Характеристики

      Производитель
      		Thorvik
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		1.22
      Габариты, мм
      		260x170x50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор инструмента THORVIK UTS0038 38 предметов 52056 включает в себя приспособления для работы с различными резьбовыми соединениями. 

        Преимущества

        • Все предметы выполнены из хромованадиевой стали и рассчитаны на длительный срок службы
        • Набор поставляется в практичном пластиковом кейсе, который облегчает хранение и транспортировку
        • Инструменты компактно расположены внутри кейса и надежно закреплены в ячейках
        • Двухкомпонентная рукоять трещотки не скользит в руке, способствуя комфортной работе
        • Многофункциональность