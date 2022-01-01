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Набор инструментов Unipro U-135, 135 предметов
Найти аналог
Наборы автоинструмента
    Набор инструментов Unipro U-135, 135 предметов
    Арт. Х130235696
    Набор инструментов Unipro U-135, 135 предметов
    Набор инструментов Unipro U-135, 135 предметов
    Набор инструментов Unipro U-135, 135 предметов
    Набор инструментов Unipro U-135, 135 предметов
    Набор инструментов Unipro U-135, 135 предметов
    Набор инструментов Unipro U-135, 135 предметов
    Набор инструментов Unipro U-135, 135 предметов
    Набор инструментов Unipro U-135, 135 предметов
    Набор инструментов Unipro U-135, 135 предметов
    Набор инструментов Unipro U-135, 135 предметов
    Набор инструментов Unipro U-135, 135 предметов
    Набор инструментов Unipro U-135, 135 предметов
      Набор инструментов Unipro U-135, 135 предметов
      Набор инструментов Unipro U-135, 135 предметов
      Набор инструментов Unipro U-135, 135 предметов
      Набор инструментов Unipro U-135, 135 предметов
      Набор инструментов Unipro U-135, 135 предметов
      Набор инструментов Unipro U-135, 135 предметов
      Набор инструментов Unipro U-135, 135 предметов
      Набор инструментов Unipro U-135, 135 предметов
      Набор инструментов Unipro U-135, 135 предметов
      Набор инструментов Unipro U-135, 135 предметов
      Набор инструментов Unipro U-135, 135 предметов
      Набор инструментов Unipro U-135, 135 предметов

      Набор инструментов Unipro U-135, 135 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х130235696

      Характеристики

      Производитель
      		Unipro
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		12.5
      Габариты, мм
      		450x140x335
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор инструментов 135 предметов UNIPRO U-135 предназначен для практически всех видов ремонта и слесарных работ. Этот набор будет полезен, как для домашнего мастера, так и для профессионала. Инструменты внутри алюминиевого кейса компактно расположены и надежно закреплены.

        Преимущества

        • Все инструменты сделаны из хромованадиевой стали и имеют прорезиненные двухкомпонентные черно-синие рукоятки, позволяющие снизить усталость рук
        • Ручка молотка из дерева гикори (американский орешник)
        • Ценность этого комплекта в том, что его вполне достаточно практически для любого ремонта машины в гараже или небольшом автосервисе. Второе возможное применение - в качестве ремнабора для дальнобойщика, экспедитора, ремонтника какого-либо оборудования, например, электромонтера