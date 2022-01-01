Набор инструментов Unipro U-135, 135 предметов
Арт. Х130235696
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|12.5
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Габариты, мм
|450x140x335
- Набор инструментов 135 предметов UNIPRO U-135 предназначен для практически всех видов ремонта и слесарных работ. Этот набор будет полезен, как для домашнего мастера, так и для профессионала. Инструменты внутри алюминиевого кейса компактно расположены и надежно закреплены.
Преимущества
- Все инструменты сделаны из хромованадиевой стали и имеют прорезиненные двухкомпонентные черно-синие рукоятки, позволяющие снизить усталость рук
- Ручка молотка из дерева гикори (американский орешник)
- Ценность этого комплекта в том, что его вполне достаточно практически для любого ремонта машины в гараже или небольшом автосервисе. Второе возможное применение - в качестве ремнабора для дальнобойщика, экспедитора, ремонтника какого-либо оборудования, например, электромонтера