Набор инструментов Unipro U-135, 135 предметов

Набор инструментов 135 предметов UNIPRO U-135 предназначен для практически всех видов ремонта и слесарных работ. Этот набор будет полезен, как для домашнего мастера, так и для профессионала. Инструменты внутри алюминиевого кейса компактно расположены и надежно закреплены.



Преимущества