Набор инструментов универсальный Berger №10 BG-3010, 108 предметов + вороток шарнирный 1/2"

Универсальный набор инструментов Berger №10 BG-3010 108 предметов + вороток шарнирный 1/2" - представляет собой комплект аксессуаров, которые будут полезны как при бытовом, так и профессиональном использовании.



Преимущества

Материал изготовления комплектующих набора – надежная хромованадиевая сталь. Это предотвращает коррозию (к примеру, образование ржавчины)

Весь набор идет в удобном эргономичном чемоданчике, облегчающем поиск необходимого аксессуара: каждый предмет в кейсе зафиксирован в определенной позиции, что исключает тряску во время переноски и потерю деталей

Шарнирный вороток позволит проводить различные работы на узких участках

Кейс защищен от механических повреждений, низких температур. Выполнен из пластика



