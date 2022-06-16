Набор инструментов универсальный Berger №10 BG-3010, 108 предметов + вороток шарнирный 1/2"
Арт. Ю00000028775
Набор инструментов универсальный Berger №10 BG-3010, 108 предметов + вороток шарнирный 1/2"
Арт. Ю00000028775
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|7
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Габариты, мм
|382x262x82
- Универсальный набор инструментов Berger №10 BG-3010 108 предметов + вороток шарнирный 1/2" - представляет собой комплект аксессуаров, которые будут полезны как при бытовом, так и профессиональном использовании.
Преимущества
- Материал изготовления комплектующих набора – надежная хромованадиевая сталь. Это предотвращает коррозию (к примеру, образование ржавчины)
- Весь набор идет в удобном эргономичном чемоданчике, облегчающем поиск необходимого аксессуара: каждый предмет в кейсе зафиксирован в определенной позиции, что исключает тряску во время переноски и потерю деталей
- Шарнирный вороток позволит проводить различные работы на узких участках
- Кейс защищен от механических повреждений, низких температур. Выполнен из пластика