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Набор инструментов универсальный Berger №10 BG-3010, 108 предметов + вороток шарнирный 1/2"
5.0
2
Найти аналог
Наборы автоинструмента
    Набор инструментов универсальный Berger №10 BG-3010, 108 предметов + вороток шарнирный 1/2"
    Арт. Ю00000028775
    5.0
    2
    Набор инструментов универсальный Berger №10 BG-3010, 108 предметов + вороток шарнирный 1/2"
    Набор инструментов универсальный Berger №10 BG-3010, 108 предметов + вороток шарнирный 1/2"
      Набор инструментов универсальный Berger №10 BG-3010, 108 предметов + вороток шарнирный 1/2"
      Набор инструментов универсальный Berger №10 BG-3010, 108 предметов + вороток шарнирный 1/2"

      Набор инструментов универсальный Berger №10 BG-3010, 108 предметов + вороток шарнирный 1/2"

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Ю00000028775
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Berger BG
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		7
      Габариты, мм
      		382x262x82
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Универсальный набор инструментов Berger  №10 BG-3010 108 предметов + вороток шарнирный 1/2" - представляет собой комплект аксессуаров, которые будут полезны как при бытовом, так и профессиональном использовании.

        Преимущества

        • Материал изготовления комплектующих набора – надежная хромованадиевая сталь. Это предотвращает коррозию (к примеру, образование ржавчины)
        • Весь набор идет в удобном эргономичном чемоданчике, облегчающем поиск необходимого аксессуара: каждый предмет в кейсе зафиксирован в определенной позиции, что исключает тряску во время переноски и потерю деталей
        • Шарнирный вороток позволит проводить различные работы на узких участках
        • Кейс защищен от механических повреждений, низких температур. Выполнен из пластика