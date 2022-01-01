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Набор инструментов универсальный Ombra OMT57S, 1/4"DR, 57 предметов
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Наборы ручного инструмента
    Набор инструментов универсальный Ombra OMT57S, 1/4"DR, 57 предметов
    Арт. ombratools_2318
    Набор инструментов универсальный Ombra OMT57S, 1/4"DR, 57 предметов
    Набор инструментов универсальный Ombra OMT57S, 1/4"DR, 57 предметов
    Набор инструментов универсальный Ombra OMT57S, 1/4"DR, 57 предметов
    Набор инструментов универсальный Ombra OMT57S, 1/4"DR, 57 предметов
    Набор инструментов универсальный Ombra OMT57S, 1/4"DR, 57 предметов
    Набор инструментов универсальный Ombra OMT57S, 1/4"DR, 57 предметов
    Набор инструментов универсальный Ombra OMT57S, 1/4"DR, 57 предметов
      Набор инструментов универсальный Ombra OMT57S, 1/4"DR, 57 предметов
      Набор инструментов универсальный Ombra OMT57S, 1/4"DR, 57 предметов
      Набор инструментов универсальный Ombra OMT57S, 1/4"DR, 57 предметов
      Набор инструментов универсальный Ombra OMT57S, 1/4"DR, 57 предметов
      Набор инструментов универсальный Ombra OMT57S, 1/4"DR, 57 предметов
      Набор инструментов универсальный Ombra OMT57S, 1/4"DR, 57 предметов
      Набор инструментов универсальный Ombra OMT57S, 1/4"DR, 57 предметов

      Набор инструментов универсальный Ombra OMT57S, 1/4"DR, 57 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. ombratools_2318

      Характеристики

      Производитель
      		Ombra
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		1.38
      Габариты, мм
      		170х260х50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Универсальный набор инструмента Ombra OMT57S 1/4"DR состоит из 57 предметов, изготовленных по специальной технологии Трипл Коатинг. За счет этого инструменты защищены от механических и химических воздействий. Предметы набора помещены в практичном пластиковом кейсе.

        Преимущества

        • Защита инструментов от коррозии
        • Широкий выбор головок
        • Пожизненная гарантия от производителя (при правильном использовании)