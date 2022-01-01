Набор инструментов универсальный Ombra OMT57S, 1/4"DR, 57 предметов
Арт. ombratools_2318
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Тайвань
|
Родина бренда
|Россия
|
Вес, кг
|1.38
|
Габариты, мм
|170х260х50
- Универсальный набор инструмента Ombra OMT57S 1/4"DR состоит из 57 предметов, изготовленных по специальной технологии Трипл Коатинг. За счет этого инструменты защищены от механических и химических воздействий. Предметы набора помещены в практичном пластиковом кейсе.
Преимущества
- Защита инструментов от коррозии
- Широкий выбор головок
- Пожизненная гарантия от производителя (при правильном использовании)