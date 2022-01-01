Набор инструментов универсальный Ombra OMT57S, 1/4"DR, 57 предметов

Универсальный набор инструмента Ombra OMT57S 1/4"DR состоит из 57 предметов, изготовленных по специальной технологии Трипл Коатинг. За счет этого инструменты защищены от механических и химических воздействий. Предметы набора помещены в практичном пластиковом кейсе.



Преимущества