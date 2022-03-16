Набор инструментов универсальный Ombra OMT93S, 93 предмета
Арт. Х1302356152
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Тайвань
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Вес, кг
|7.75
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Габариты, мм
|360х450х90
Универсальный набор инструмента Ombra OMT93S 1/4"DR и 1/2"DR служит для ремонтных, крепежных и других работ. Набор включает в себя 93 предмета, изготовленных из высокопрочной стали, что определяет длительный срок эксплуатации каждого инструмента. Для удобства транспортировки инструменты упакованы в специальный кейс.
Преимущества
- Инструменты изготовлены из легированной стали - для прочности и долговечности
- Защита от химических и механических воздействий