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Набор инструментов универсальный Ombra OMT93S, 93 предмета
5.0
2
Найти аналог
Наборы автоинструмента
    Набор инструментов универсальный Ombra OMT93S, 93 предмета
    Арт. Х1302356152
    5.0
    2
    Набор инструментов универсальный Ombra OMT93S, 93 предмета
    Набор инструментов универсальный Ombra OMT93S, 93 предмета
    Набор инструментов универсальный Ombra OMT93S, 93 предмета
    Набор инструментов универсальный Ombra OMT93S, 93 предмета
      Набор инструментов универсальный Ombra OMT93S, 93 предмета
      Набор инструментов универсальный Ombra OMT93S, 93 предмета
      Набор инструментов универсальный Ombra OMT93S, 93 предмета
      Набор инструментов универсальный Ombra OMT93S, 93 предмета

      Набор инструментов универсальный Ombra OMT93S, 93 предмета

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х1302356152
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ombra
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Тайвань
      Вес, кг
      		7.75
      Габариты, мм
      		360х450х90
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Универсальный набор инструмента Ombra OMT93S 1/4"DR и 1/2"DR служит для ремонтных, крепежных и других работ. Набор включает в себя 93 предмета, изготовленных из высокопрочной стали, что определяет длительный срок эксплуатации каждого инструмента. Для удобства транспортировки инструменты упакованы в специальный кейс.

        Преимущества

        • Инструменты изготовлены из легированной стали - для прочности и долговечности
        • Защита от химических и механических воздействий