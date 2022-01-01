Набор инструментов универсальный Thorvik UTS0072, 1/4", 1/2"DR, 72 предмета
Арт. thorvik_8203
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|7.026
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Габариты, мм
|900x450x360
- Универсальный набор инструмента THORVIK UTS0072, представляет собой многофункциональный комплект, который пригодится при ремонтных работах в автомастерской. Он включает в себя 72 предмета, рабочие части которых выполнены из прочной и долговечной хромованадиевой стали.
Преимущества
- Многофункциональность
- Большой ассортимент приспособлений
- Долгий срок службы
- Двухкомпонентные рукоятки не скользят в руке, что способствует комфортной работе
- Кейс с отдельными ячейками для упорядоченного хранения всех компонентов из универсального набора