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Набор инструментов универсальный Thorvik UTS0072, 1/4", 1/2"DR, 72 предмета
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Наборы автоинструмента
    Набор инструментов универсальный Thorvik UTS0072, 1/4", 1/2"DR, 72 предмета
    Арт. thorvik_8203
    Набор инструментов универсальный Thorvik UTS0072, 1/4", 1/2"DR, 72 предмета
    Набор инструментов универсальный Thorvik UTS0072, 1/4", 1/2"DR, 72 предмета
    Набор инструментов универсальный Thorvik UTS0072, 1/4", 1/2"DR, 72 предмета
      Набор инструментов универсальный Thorvik UTS0072, 1/4", 1/2"DR, 72 предмета
      Набор инструментов универсальный Thorvik UTS0072, 1/4", 1/2"DR, 72 предмета
      Набор инструментов универсальный Thorvik UTS0072, 1/4", 1/2"DR, 72 предмета

      Набор инструментов универсальный Thorvik UTS0072, 1/4", 1/2"DR, 72 предмета

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. thorvik_8203

      Характеристики

      Производитель
      		Thorvik
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		7.026
      Габариты, мм
      		900x450x360
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Универсальный набор инструмента THORVIK UTS0072, представляет собой многофункциональный комплект, который пригодится при ремонтных работах в автомастерской. Он включает в себя 72 предмета, рабочие части которых выполнены из прочной и долговечной хромованадиевой стали. 

        Преимущества

        • Многофункциональность
        • Большой ассортимент приспособлений
        • Долгий срок службы
        • Двухкомпонентные рукоятки не скользят в руке, что способствует комфортной работе
        • Кейс с отдельными ячейками для упорядоченного хранения всех компонентов из универсального набора