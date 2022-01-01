Набор инструментов универсальный Thorvik UTS0072, 1/4", 1/2"DR, 72 предмета

Универсальный набор инструмента THORVIK UTS0072, представляет собой многофункциональный комплект, который пригодится при ремонтных работах в автомастерской. Он включает в себя 72 предмета, рабочие части которых выполнены из прочной и долговечной хромованадиевой стали.



Преимущества