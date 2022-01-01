Набор инструментов универсальный Thorvik UTS0094, 1/4", 1/2"DR, 94 предмета
Арт. thorvik_8077
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|6.2
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Габариты, мм
|290х380х85
- Универсальный набор инструмента THORVIK UTS0094 94 предмета 52061 используется для обслуживания и ремонта транспортных средств.
Преимущества
- Каждое приспособление изготовлено из хромованадиевой стали, обладающей повышенной прочностью и долговечностью
- Благодаря двухкомпонентным рукояткам инструменты не скользят в руке, что обеспечивает комфортную работу
- Для хранения и транспортировки набора предусмотрен практичный кейс с отделением для каждого предмета
- Многофункциональность
- Большой ассортимент приспособлений
- Долгий срок службы
- Двухкомпонентные рукоятки не скользят в руке, что способствует комфортной работе