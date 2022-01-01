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Набор инструментов универсальный Thorvik UTS0094, 1/4", 1/2"DR, 94 предмета
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Наборы ручного инструмента
    Набор инструментов универсальный Thorvik UTS0094, 1/4", 1/2"DR, 94 предмета
    Арт. thorvik_8077
    Набор инструментов универсальный Thorvik UTS0094, 1/4", 1/2"DR, 94 предмета
    Набор инструментов универсальный Thorvik UTS0094, 1/4", 1/2"DR, 94 предмета
    Набор инструментов универсальный Thorvik UTS0094, 1/4", 1/2"DR, 94 предмета
      Набор инструментов универсальный Thorvik UTS0094, 1/4", 1/2"DR, 94 предмета
      Набор инструментов универсальный Thorvik UTS0094, 1/4", 1/2"DR, 94 предмета
      Набор инструментов универсальный Thorvik UTS0094, 1/4", 1/2"DR, 94 предмета

      Набор инструментов универсальный Thorvik UTS0094, 1/4", 1/2"DR, 94 предмета

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. thorvik_8077

      Характеристики

      Производитель
      		Thorvik
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		6.2
      Габариты, мм
      		290х380х85
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Универсальный набор инструмента THORVIK UTS0094 94 предмета 52061 используется для обслуживания и ремонта транспортных средств. 

        Преимущества

        • Каждое приспособление изготовлено из хромованадиевой стали, обладающей повышенной прочностью и долговечностью
        • Благодаря двухкомпонентным рукояткам инструменты не скользят в руке, что обеспечивает комфортную работу
        • Для хранения и транспортировки набора предусмотрен практичный кейс с отделением для каждого предмета
        • Многофункциональность
        • Большой ассортимент приспособлений
        • Долгий срок службы
        • Двухкомпонентные рукоятки не скользят в руке, что способствует комфортной работе