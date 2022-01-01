Набор инструментов универсальный Thorvik UTS0108, 1/4", 1/2", 108 предметов
Арт. thorvik_8078
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|6.82
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Габариты, мм
|285х380х85
- Универсальный набор инструмента THORVIK UTS0108 предназначен для выполнения слесарных, монтажных или сборочных работ. Двухкомпонентные рукоятки инструментов не скользят в руке, что способствует комфортному захвату. Набор поставляется в кейсе, удобном для хранения и транспортировки.
Преимущества
- Многофункциональность
- Большой ассортимент приспособлений
- Долгий срок службы
- Стойкость изделий к износу благодаря хромованадиевой стали
- Двухкомпонентные рукоятки не скользят в руке, что способствует комфортной работе
- Кейс с отдельными ячейками для упорядоченного хранения всех компонентов из набора