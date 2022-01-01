Набор инструментов универсальный Thorvik UTS0108, 1/4", 1/2", 108 предметов

Универсальный набор инструмента THORVIK UTS0108 предназначен для выполнения слесарных, монтажных или сборочных работ. Двухкомпонентные рукоятки инструментов не скользят в руке, что способствует комфортному захвату. Набор поставляется в кейсе, удобном для хранения и транспортировки.



Преимущества