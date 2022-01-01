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Набор инструментов универсальный Thorvik UTS0108, 1/4", 1/2", 108 предметов
Найти аналог
Наборы автоинструмента
    Набор инструментов универсальный Thorvik UTS0108, 1/4", 1/2", 108 предметов
    Арт. thorvik_8078
    Набор инструментов универсальный Thorvik UTS0108, 1/4", 1/2", 108 предметов
    Набор инструментов универсальный Thorvik UTS0108, 1/4", 1/2", 108 предметов
    Набор инструментов универсальный Thorvik UTS0108, 1/4", 1/2", 108 предметов
      Набор инструментов универсальный Thorvik UTS0108, 1/4", 1/2", 108 предметов
      Набор инструментов универсальный Thorvik UTS0108, 1/4", 1/2", 108 предметов
      Набор инструментов универсальный Thorvik UTS0108, 1/4", 1/2", 108 предметов

      Набор инструментов универсальный Thorvik UTS0108, 1/4", 1/2", 108 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. thorvik_8078

      Характеристики

      Производитель
      		Thorvik
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		6.82
      Габариты, мм
      		285х380х85
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Универсальный набор инструмента THORVIK UTS0108 предназначен для выполнения слесарных, монтажных или сборочных работ. Двухкомпонентные рукоятки инструментов не скользят в руке, что способствует комфортному захвату. Набор поставляется в кейсе, удобном для хранения и транспортировки.

        Преимущества

        • Многофункциональность
        • Большой ассортимент приспособлений
        • Долгий срок службы
        • Стойкость изделий к износу благодаря хромованадиевой стали
        • Двухкомпонентные рукоятки не скользят в руке, что способствует комфортной работе
        • Кейс с отдельными ячейками для упорядоченного хранения всех компонентов из набора