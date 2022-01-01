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Набор инструментов универсальный Thorvik UTS0142, 1/4", 3/8" и 1/2"DR, 142 предмета
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Наборы автоинструмента
    Набор инструментов универсальный Thorvik UTS0142, 1/4", 3/8" и 1/2"DR, 142 предмета
    Арт. thorvik_8205
    Набор инструментов универсальный Thorvik UTS0142, 1/4", 3/8" и 1/2"DR, 142 предмета
    Набор инструментов универсальный Thorvik UTS0142, 1/4", 3/8" и 1/2"DR, 142 предмета
    Набор инструментов универсальный Thorvik UTS0142, 1/4", 3/8" и 1/2"DR, 142 предмета
      Набор инструментов универсальный Thorvik UTS0142, 1/4", 3/8" и 1/2"DR, 142 предмета
      Набор инструментов универсальный Thorvik UTS0142, 1/4", 3/8" и 1/2"DR, 142 предмета
      Набор инструментов универсальный Thorvik UTS0142, 1/4", 3/8" и 1/2"DR, 142 предмета

      Набор инструментов универсальный Thorvik UTS0142, 1/4", 3/8" и 1/2"DR, 142 предмета

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. thorvik_8205

      Характеристики

      Производитель
      		Thorvik
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		13.07
      Габариты, мм
      		100x530x420
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Универсальный набор инструмента THORVIK UTS0142, применяется для ремонтных и монтажных работ дома и в автомастерской. 

        Преимущества

        • Набор поставляется в практичном пластиковом кейсе, который обеспечивает надежное хранение и транспортировку компонентов без их утери
        • Каждый инструмент расположен в отдельной ячейке и легко извлекается из нее
        • Все приспособления выполнены из качественной хромованадиевой стали, благодаря чему имеют высокий рабочий ресурс и повышенную прочность.
        • Многофункциональность
        • Большой ассортимент приспособлений
        • Долгий срок службы