Набор инструментов универсальный Thorvik UTS0142, 1/4", 3/8" и 1/2"DR, 142 предмета
Арт. thorvik_8205
Набор инструментов универсальный Thorvik UTS0142, 1/4", 3/8" и 1/2"DR, 142 предмета
Арт. thorvik_8205
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|13.07
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Габариты, мм
|100x530x420
- Универсальный набор инструмента THORVIK UTS0142, применяется для ремонтных и монтажных работ дома и в автомастерской.
Преимущества
- Набор поставляется в практичном пластиковом кейсе, который обеспечивает надежное хранение и транспортировку компонентов без их утери
- Каждый инструмент расположен в отдельной ячейке и легко извлекается из нее
- Все приспособления выполнены из качественной хромованадиевой стали, благодаря чему имеют высокий рабочий ресурс и повышенную прочность.
- Многофункциональность
- Большой ассортимент приспособлений
- Долгий срок службы