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Набор Jet из 11 резцов 8x8 мм
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Резцы для токарных станков
    Набор Jet из 11 резцов 8x8 мм
    Арт. jet_823
    Набор Jet из 11 резцов 8x8 мм
    Набор Jet из 11 резцов 8x8 мм
    Набор Jet из 11 резцов 8x8 мм
      Набор Jet из 11 резцов 8x8 мм
      Набор Jet из 11 резцов 8x8 мм
      Набор Jet из 11 резцов 8x8 мм

      Набор Jet из 11 резцов 8x8 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_823

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Ширина державки, мм
      		8
      Высота державки, мм
      		8
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор JET из 11 резцов сечение 8х8 мм представляет собой комплект основных режущих инструментов, у которых хвостовая часть имеет сечение 8х8 мм. Резцы предназначены для выполнения полного цикла токарных работ на оборудовании компании JET. Набором резцов комплектуются такие модели токарного оборудования: станки BD-3, BD-7, BD-X7, BD-8A, BD-9G, BD-920G и BD-11W.

        Преимущества

        • В наборе имеются резцы различных типов, каждый из которых соответствует определенному технологическому процессу
        • Напаянная головка резцов изготовлена из прочной углеродистой и легированной стали разных марок, соответствующих скорости и качества обработки деталей
        • Набор резцов включает: резцы для черновой обработки, отрезной и прорезной резец, инструменты для чистовой металлообработки, финишной металлообработки
        • В комплект входит резец для отрезания заготовок и инструмент для нарезания резьбы
        • Поставляется в кейсе