Преимущества

В наборе имеются резцы различных типов, каждый из которых соответствует определенному технологическому процессу

Напаянная головка резцов изготовлена из прочной углеродистой и легированной стали разных марок, соответствующих скорости и качества обработки деталей

Набор резцов включает: резцы для черновой обработки, отрезной и прорезной резец, инструменты для чистовой металлообработки, финишной металлообработки

В комплект входит резец для отрезания заготовок и инструмент для нарезания резьбы

Поставляется в кейсе

Набор JET из 11 резцов сечение 8х8 мм представляет собой комплект основных режущих инструментов, у которых хвостовая часть имеет сечение 8х8 мм. Резцы предназначены для выполнения полного цикла токарных работ на оборудовании компании JET. Набором резцов комплектуются такие модели токарного оборудования: станки BD-3, BD-7, BD-X7, BD-8A, BD-9G, BD-920G и BD-11W.