Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Набор Jet из 11 резцов 8x8 мм (для BD-3, BD-7)
Найти аналог
Резцы для токарных станков
    Набор Jet из 11 резцов 8x8 мм (для BD-3, BD-7)
    Арт. jet_822
    Набор Jet из 11 резцов 8x8 мм (для BD-3, BD-7)

      Набор Jet из 11 резцов 8x8 мм (для BD-3, BD-7)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_822

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Общая длина, мм
      		125
      Ширина державки, мм
      		8
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор JET из 11 резцов сечением 8x8 мм предназначен для выполнения различных токарных работ на токарных станках JET. Диапазон применения режущих инструментов, входящих в набор, следующие модели станков BD-3, BD-7, BD-X7, BD-8A, BD-9G, BD-920G и BD-11W.

        Преимущества

        • Стальные цельные резцы радиального типа имеют напаянную головку, которая изготовлена из инструментальной стали разных марок, соответствующих определенному виду металлообработки
        • Длина инструментов составляет 80 мм и 125 мм
        • В набор входят следующие режущие инструменты: проходной резец для черновой обработки, отрезные и прорезные резцы, резцы для чистовой обработки
        • В наборе резцов предусмотрен режущий инструмент для нарезания резьбы различного шага и профиля