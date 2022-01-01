Набор Jet из 11 резцов 8x8 мм (для BD-3, BD-7)

Преимущества

Стальные цельные резцы радиального типа имеют напаянную головку, которая изготовлена из инструментальной стали разных марок, соответствующих определенному виду металлообработки

Длина инструментов составляет 80 мм и 125 мм

В набор входят следующие режущие инструменты: проходной резец для черновой обработки, отрезные и прорезные резцы, резцы для чистовой обработки

В наборе резцов предусмотрен режущий инструмент для нарезания резьбы различного шага и профиля

Набор JET из 11 резцов сечением 8x8 мм предназначен для выполнения различных токарных работ на токарных станках JET. Диапазон применения режущих инструментов, входящих в набор, следующие модели станков BD-3, BD-7, BD-X7, BD-8A, BD-9G, BD-920G и BD-11W.