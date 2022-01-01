Набор Jet из 7 резцов 8x10 мм с мех.креплением твердосплавных пластин 50000953

Преимущества

Благодаря наличию сменных пластин оснастка удобна и практична в работе

Сменные пластины изготовлены из легированной и углеродистой стали, отвечающей необходимым технологическим параметрам

Монтаж пластин осуществляется с помощью прижимного винта

В набор входят режущие инструменты, способные выполнять все виды токарных работ, начиная с черновой обработки заготовок и заканчивая чистовой обработкой

В комплекте имеется ключ для монтажа и съема сменных пластин

Набор JET из 7 резцов со сменными пластинами, сечением 8х10 мм – комплект режущих инструментов, которые предназначены для полного спектра токарных работ на станках компании JET. Набором режущего инструмента такого типа укомплектовываются следующие модели токарного оборудования: BD-3, BD-7, BD-X7, BD-8A, BD-9G, BD-920G, BD-11W.