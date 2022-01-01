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Набор Jet из 7 резцов 8x10 мм с мех.креплением твердосплавных пластин 50000953
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Резцы для токарных станков
    Набор Jet из 7 резцов 8x10 мм с мех.креплением твердосплавных пластин 50000953
    Арт. jet_824
    Набор Jet из 7 резцов 8x10 мм с мех.креплением твердосплавных пластин 50000953
    Набор Jet из 7 резцов 8x10 мм с мех.креплением твердосплавных пластин 50000953
      Набор Jet из 7 резцов 8x10 мм с мех.креплением твердосплавных пластин 50000953
      Набор Jet из 7 резцов 8x10 мм с мех.креплением твердосплавных пластин 50000953

      Набор Jet из 7 резцов 8x10 мм с мех.креплением твердосплавных пластин 50000953

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_824

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Ширина державки, мм
      		10
      Высота державки, мм
      		8
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор JET из 7 резцов со сменными пластинами, сечением 8х10 мм – комплект режущих инструментов, которые предназначены для полного спектра токарных работ на станках компании JET. Набором режущего инструмента такого типа укомплектовываются следующие модели токарного оборудования: BD-3, BD-7, BD-X7, BD-8A, BD-9G, BD-920G, BD-11W.

        Преимущества

        • Благодаря наличию сменных пластин оснастка удобна и практична в работе
        • Сменные пластины изготовлены из легированной и углеродистой стали, отвечающей необходимым технологическим параметрам
        • Монтаж пластин осуществляется с помощью прижимного винта
        • В набор входят режущие инструменты, способные выполнять все виды токарных работ, начиная с черновой обработки заготовок и заканчивая чистовой обработкой
        • В комплекте имеется ключ для монтажа и съема сменных пластин