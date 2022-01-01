Набор Jet из 7 резцов 8x10 мм с мех.креплением твердосплавных пластин 50000953
Арт. jet_824
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Ширина державки, мм
|10
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Высота державки, мм
|8
- Набор JET из 7 резцов со сменными пластинами, сечением 8х10 мм – комплект режущих инструментов, которые предназначены для полного спектра токарных работ на станках компании JET. Набором режущего инструмента такого типа укомплектовываются следующие модели токарного оборудования: BD-3, BD-7, BD-X7, BD-8A, BD-9G, BD-920G, BD-11W.
Преимущества
- Благодаря наличию сменных пластин оснастка удобна и практична в работе
- Сменные пластины изготовлены из легированной и углеродистой стали, отвечающей необходимым технологическим параметрам
- Монтаж пластин осуществляется с помощью прижимного винта
- В набор входят режущие инструменты, способные выполнять все виды токарных работ, начиная с черновой обработки заготовок и заканчивая чистовой обработкой
- В комплекте имеется ключ для монтажа и съема сменных пластин