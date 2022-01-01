Набор Jet из 7 резцов 8x10 мм с мех.креплением твердосплавных пластин 59500019
Арт. jet_825
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Ширина державки, мм
|10
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Высота державки, мм
|8
- Набор JET из 7 резцов сечением 8х10 мм – представляет собой комплект режущего инструмента с механическим креплением пластин. Пластины, изготовленные из твердого специального сплава, обеспечивают промышленную металлообработку заготовок и точную обработку деталей на токарных станках марки JET. Режущие инструменты, входящие в набор, подходят для выполнения металлообработки металлических изделий на токарном оборудовании.
Преимущества
- Резцы в наборе оснащены сменными пластинами, благодаря которым значительно увеличивается ресурс эксплуатации режущего инструмента, обеспечивается точность обработки поверхности
- В комплектацию набора входят инструмент для черновой обработки, а также имеются резцы для резьбы и точной обработки деталей
- Пластины имеют винтовой прижимной механизм
- Поставляется в кейсе