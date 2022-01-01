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Набор Jet из 7 резцов 8x10 мм с мех.креплением твердосплавных пластин 59500019
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Резцы для токарных станков
    Набор Jet из 7 резцов 8x10 мм с мех.креплением твердосплавных пластин 59500019
    Арт. jet_825
    Набор Jet из 7 резцов 8x10 мм с мех.креплением твердосплавных пластин 59500019
    Набор Jet из 7 резцов 8x10 мм с мех.креплением твердосплавных пластин 59500019
      Набор Jet из 7 резцов 8x10 мм с мех.креплением твердосплавных пластин 59500019
      Набор Jet из 7 резцов 8x10 мм с мех.креплением твердосплавных пластин 59500019

      Набор Jet из 7 резцов 8x10 мм с мех.креплением твердосплавных пластин 59500019

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_825

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Ширина державки, мм
      		10
      Высота державки, мм
      		8
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор JET из 7 резцов сечением 8х10 мм – представляет собой комплект режущего инструмента с механическим креплением пластин. Пластины, изготовленные из твердого специального сплава, обеспечивают промышленную металлообработку заготовок и точную обработку деталей на токарных станках марки JET. Режущие инструменты, входящие в набор, подходят для выполнения металлообработки металлических изделий на токарном оборудовании.

        Преимущества

        • Резцы в наборе оснащены сменными пластинами, благодаря которым значительно увеличивается ресурс эксплуатации режущего инструмента, обеспечивается точность обработки поверхности
        • В комплектацию набора входят инструмент для черновой обработки, а также имеются резцы для резьбы и точной обработки деталей
        • Пластины имеют винтовой прижимной механизм
        • Поставляется в кейсе