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Набор Jet из 7 резцов 16x16 мм с мех.креплением твердосплавных пластин
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Резцы для токарных станков
    Набор Jet из 7 резцов 16x16 мм с мех.креплением твердосплавных пластин
    Арт. jet_797
    Набор Jet из 7 резцов 16x16 мм с мех.креплением твердосплавных пластин
    Набор Jet из 7 резцов 16x16 мм с мех.креплением твердосплавных пластин
    Набор Jet из 7 резцов 16x16 мм с мех.креплением твердосплавных пластин
    Набор Jet из 7 резцов 16x16 мм с мех.креплением твердосплавных пластин
    Набор Jet из 7 резцов 16x16 мм с мех.креплением твердосплавных пластин
      Набор Jet из 7 резцов 16x16 мм с мех.креплением твердосплавных пластин
      Набор Jet из 7 резцов 16x16 мм с мех.креплением твердосплавных пластин
      Набор Jet из 7 резцов 16x16 мм с мех.креплением твердосплавных пластин
      Набор Jet из 7 резцов 16x16 мм с мех.креплением твердосплавных пластин
      Набор Jet из 7 резцов 16x16 мм с мех.креплением твердосплавных пластин

      Набор Jet из 7 резцов 16x16 мм с мех.креплением твердосплавных пластин

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_797

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      По направлению подачи
      		левый
      Ширина державки, мм
      		16
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор JET из 7 резцов 16x16 мм - представляет собой один из основных вариантов сменой оснастки для токарного оборудования, выпускаемого компанией JET. Оснастка используется для токарных работ на токарных станках моделей GHB-1330A, GHB-1340A, GH-1440W-3, RML-1440 и RML-1440V.

        Преимущества

        • Набор включает в себя 7 резцов, имеющих сечение 16х16 мм, каждый из которых оснащен твердосплавными пластинами на механическом креплении
        • В комплект набора входит три проходных резца, проходной левый резец, профильный и отрезной резец
        • Все режущие инструменты изготовлены из прочной инструментальной стали, обладают повышенной износоустойчивостью
        • Поставляется в кейсе