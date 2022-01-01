Набор Jet из 7 резцов 16x16 мм с мех.креплением твердосплавных пластин
Арт. jet_797
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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По направлению подачи
|левый
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Ширина державки, мм
|16
- Набор JET из 7 резцов 16x16 мм - представляет собой один из основных вариантов сменой оснастки для токарного оборудования, выпускаемого компанией JET. Оснастка используется для токарных работ на токарных станках моделей GHB-1330A, GHB-1340A, GH-1440W-3, RML-1440 и RML-1440V.
Преимущества
- Набор включает в себя 7 резцов, имеющих сечение 16х16 мм, каждый из которых оснащен твердосплавными пластинами на механическом креплении
- В комплект набора входит три проходных резца, проходной левый резец, профильный и отрезной резец
- Все режущие инструменты изготовлены из прочной инструментальной стали, обладают повышенной износоустойчивостью
- Поставляется в кейсе