Набор Jet из 7 резцов 16x16 мм с мех.креплением твердосплавных пластин

Преимущества

Набор включает в себя 7 резцов, имеющих сечение 16х16 мм, каждый из которых оснащен твердосплавными пластинами на механическом креплении

В комплект набора входит три проходных резца, проходной левый резец, профильный и отрезной резец

Все режущие инструменты изготовлены из прочной инструментальной стали, обладают повышенной износоустойчивостью

Поставляется в кейсе

Набор JET из 7 резцов 16x16 мм - представляет собой один из основных вариантов сменой оснастки для токарного оборудования, выпускаемого компанией JET. Оснастка используется для токарных работ на токарных станках моделей GHB-1330A, GHB-1340A, GH-1440W-3, RML-1440 и RML-1440V.