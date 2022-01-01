Набор Jet из 7 резцов 10х10 мм со сменными пластинами
Арт. jet_828
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Швейцария
|
Ширина державки, мм
|10
|
Высота державки, мм
|10
- Набор JET из 7 резцов сечением 10х10 мм, оснащенных заменяемыми пластинами, является комплектом основных оснасток для металлообработки на токарном оборудовании марки JET.
Преимущества
- Сменные многогранные пластины, которым оснащаются режущие инструменты, изготовлены из инструментальной стали, других сплавов, благодаря которым пластины имеют высокую износостойкость
- Оснастка позволяет длительное время выполнять токарные работы с высокой точностью и производительностью
- В набор входит семь пластин различного профиля и конфигурации
- Монтаж и крепление пластин осуществляется с помощью винтового механизма