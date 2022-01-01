Набор Jet из 7 резцов 10х10 мм со сменными пластинами

Преимущества

Сменные многогранные пластины, которым оснащаются режущие инструменты, изготовлены из инструментальной стали, других сплавов, благодаря которым пластины имеют высокую износостойкость

Оснастка позволяет длительное время выполнять токарные работы с высокой точностью и производительностью

В набор входит семь пластин различного профиля и конфигурации

Монтаж и крепление пластин осуществляется с помощью винтового механизма

Набор JET из 7 резцов сечением 10х10 мм, оснащенных заменяемыми пластинами, является комплектом основных оснасток для металлообработки на токарном оборудовании марки JET.