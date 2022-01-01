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Набор Jet из 7 резцов 10х10 мм со сменными пластинами
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Резцы для токарных станков
    Набор Jet из 7 резцов 10х10 мм со сменными пластинами
    Арт. jet_828
    Набор Jet из 7 резцов 10х10 мм со сменными пластинами
    Набор Jet из 7 резцов 10х10 мм со сменными пластинами
    Набор Jet из 7 резцов 10х10 мм со сменными пластинами
    Набор Jet из 7 резцов 10х10 мм со сменными пластинами
      Набор Jet из 7 резцов 10х10 мм со сменными пластинами
      Набор Jet из 7 резцов 10х10 мм со сменными пластинами
      Набор Jet из 7 резцов 10х10 мм со сменными пластинами
      Набор Jet из 7 резцов 10х10 мм со сменными пластинами

      Набор Jet из 7 резцов 10х10 мм со сменными пластинами

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_828

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Ширина державки, мм
      		10
      Высота державки, мм
      		10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор JET из 7 резцов сечением 10х10 мм, оснащенных заменяемыми пластинами, является комплектом основных оснасток для металлообработки на токарном оборудовании марки JET.

        Преимущества

        • Сменные многогранные пластины, которым оснащаются режущие инструменты, изготовлены из инструментальной стали, других сплавов, благодаря которым пластины имеют высокую износостойкость
        • Оснастка позволяет длительное время выполнять токарные работы с высокой точностью и производительностью
        • В набор входит семь пластин различного профиля и конфигурации
        • Монтаж и крепление пластин осуществляется с помощью винтового механизма