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Набор Jet из 9 резцов 12x10 мм с мех.креплением твердосплавных пластин
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Резцы для токарных станков
    Набор Jet из 9 резцов 12x10 мм с мех.креплением твердосплавных пластин
    Арт. jet_830
    Набор Jet из 9 резцов 12x10 мм с мех.креплением твердосплавных пластин
    Набор Jet из 9 резцов 12x10 мм с мех.креплением твердосплавных пластин
      Набор Jet из 9 резцов 12x10 мм с мех.креплением твердосплавных пластин
      Набор Jet из 9 резцов 12x10 мм с мех.креплением твердосплавных пластин

      Набор Jet из 9 резцов 12x10 мм с мех.креплением твердосплавных пластин

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_830

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Ширина державки, мм
      		12
      Высота державки, мм
      		10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор JET из 9 резцов 10x12 мм представляет собой комплект оснастки для выполнения основных токарных работ на оборудовании компании JET. Резцы оснащены механическими креплениями для монтажа твердосплавных пластин. Набор режущих инструментов предназначен для работы на моделях станков BD-9G, BD-920G, BD-11W.

        Преимущества

        • Механическое крепление имеет винтовое соединение, отличаясь прочностью и надежностью. Благодаря такому приспособлению, стало возможным существенно увеличить не только длительность срока эксплуатации резца, но и повысить качества токарной обработки
        • В набор входит специальный ключ, обеспечивающий быстрое снятие и установку пластин
        • В наборе имеется 9 резцов, каждый из которых предназначен для выполнения определенного вида работ