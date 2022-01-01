Набор Jet из 9 резцов 12x10 мм с мех.креплением твердосплавных пластин

Преимущества

Механическое крепление имеет винтовое соединение, отличаясь прочностью и надежностью. Благодаря такому приспособлению, стало возможным существенно увеличить не только длительность срока эксплуатации резца, но и повысить качества токарной обработки

В набор входит специальный ключ, обеспечивающий быстрое снятие и установку пластин

В наборе имеется 9 резцов, каждый из которых предназначен для выполнения определенного вида работ

Набор JET из 9 резцов 10x12 мм представляет собой комплект оснастки для выполнения основных токарных работ на оборудовании компании JET. Резцы оснащены механическими креплениями для монтажа твердосплавных пластин. Набор режущих инструментов предназначен для работы на моделях станков BD-9G, BD-920G, BD-11W.