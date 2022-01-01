Набор изолированного инструмента электрика КВТ НИИ-09, 7 предметов

Набор изолированного инструмента КВТ НИИ-09 63995 предназначен для проведения электромонтажных работ. Все изделия способны выдержать напряжение до 1000 В. В рукоятках пассатижей и бокорезов есть упоры для исключения соскальзывания.



Преимущества