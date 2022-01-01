Набор изолированного инструмента электрика КВТ НИИ-09, 7 предметов
Арт. О00000012191
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|1.1
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Габариты, мм
|255x245x37
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- Набор изолированного инструмента КВТ НИИ-09 63995 предназначен для проведения электромонтажных работ. Все изделия способны выдержать напряжение до 1000 В. В рукоятках пассатижей и бокорезов есть упоры для исключения соскальзывания.
Преимущества
- Рабочая часть изготовлена из инструментальной стали - прочность и стойкость к износу
- Отвертка-индикатор служит для определения наличия напряжения в электросети
- В наборе 7 инструментов
- Двухкомпонентные рукоятки на отвертках не скользят и удобно лежат в ладони.
- Изолированные стержни
- Упоры на рукоятках бокорезов и пассатижей
- Все инструменты протестированы и сертифицированы
- Долгий срок службы