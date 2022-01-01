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Набор изолированного инструмента электрика КВТ НИИ-09, 7 предметов
2 560 ₽
Наборы инструмента для электрика
    Набор изолированного инструмента электрика КВТ НИИ-09, 7 предметов
    Арт. О00000012191
    Набор изолированного инструмента электрика КВТ НИИ-09, 7 предметов
    Набор изолированного инструмента электрика КВТ НИИ-09, 7 предметов
    Набор изолированного инструмента электрика КВТ НИИ-09, 7 предметов
    Набор изолированного инструмента электрика КВТ НИИ-09, 7 предметов
    Набор изолированного инструмента электрика КВТ НИИ-09, 7 предметов
      Набор изолированного инструмента электрика КВТ НИИ-09, 7 предметов
      Набор изолированного инструмента электрика КВТ НИИ-09, 7 предметов
      Набор изолированного инструмента электрика КВТ НИИ-09, 7 предметов
      Набор изолированного инструмента электрика КВТ НИИ-09, 7 предметов
      Набор изолированного инструмента электрика КВТ НИИ-09, 7 предметов

      Набор изолированного инструмента электрика КВТ НИИ-09, 7 предметов

      2 560 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000012191

      Характеристики

      Производитель
      		КВТ
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		1.1
      Габариты, мм
      		255x245x37
      Все характеристики
      2 560 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор изолированного инструмента КВТ НИИ-09 63995 предназначен для проведения электромонтажных работ. Все изделия способны выдержать напряжение до 1000 В. В рукоятках пассатижей и бокорезов есть упоры для исключения соскальзывания.

        Преимущества

        • Рабочая часть изготовлена из инструментальной стали - прочность и стойкость к износу
        • Отвертка-индикатор служит для определения наличия напряжения в электросети
        • В наборе 7 инструментов
        • Двухкомпонентные рукоятки на отвертках не скользят и удобно лежат в ладони.
        • Изолированные стержни
        • Упоры на рукоятках бокорезов и пассатижей
        • Все инструменты протестированы и сертифицированы
        • Долгий срок службы