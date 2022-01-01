Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Набор изолированных отверток КВТ НИО-08 до 1000 В (8 шт.)
1 590 ₽
Наборы отверток
    Набор изолированных отверток КВТ НИО-08 до 1000 В (8 шт.)
    Арт. X10192675
    Набор изолированных отверток КВТ НИО-08 до 1000 В (8 шт.)
    Набор изолированных отверток КВТ НИО-08 до 1000 В (8 шт.)
    Набор изолированных отверток КВТ НИО-08 до 1000 В (8 шт.)
    Набор изолированных отверток КВТ НИО-08 до 1000 В (8 шт.)
    Набор изолированных отверток КВТ НИО-08 до 1000 В (8 шт.)
    Набор изолированных отверток КВТ НИО-08 до 1000 В (8 шт.)
    Набор изолированных отверток КВТ НИО-08 до 1000 В (8 шт.)
    Набор изолированных отверток КВТ НИО-08 до 1000 В (8 шт.)
    Набор изолированных отверток КВТ НИО-08 до 1000 В (8 шт.)
      Набор изолированных отверток КВТ НИО-08 до 1000 В (8 шт.)
      Набор изолированных отверток КВТ НИО-08 до 1000 В (8 шт.)
      Набор изолированных отверток КВТ НИО-08 до 1000 В (8 шт.)
      Набор изолированных отверток КВТ НИО-08 до 1000 В (8 шт.)
      Набор изолированных отверток КВТ НИО-08 до 1000 В (8 шт.)
      Набор изолированных отверток КВТ НИО-08 до 1000 В (8 шт.)
      Набор изолированных отверток КВТ НИО-08 до 1000 В (8 шт.)
      Набор изолированных отверток КВТ НИО-08 до 1000 В (8 шт.)
      Набор изолированных отверток КВТ НИО-08 до 1000 В (8 шт.)

      Набор изолированных отверток КВТ НИО-08 до 1000 В (8 шт.)

      1 590 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      6 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 691 ₽
      • Доставка сегодня или позже, бесплатно
      Арт. X10192675

      Характеристики

      Производитель
      		КВТ
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.59
      Габариты, мм
      		290х180х40
      Все характеристики
      1 590 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      6 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 691 ₽
      • Доставка сегодня или позже, бесплатно

      С этим товаром смотрят

      Скобы Зубр 31620-10_Z01 (тип 53, 10 мм, красные, 1000 шт.)
      150 ₽
      5.0
      Скобы Зубр 31620-10_Z01 (тип 53, 10 мм, красные, 1000 шт.)
      Скобы Зубр 31620-12_Z01 (тип 53, 12 мм, красные, 1000 шт.)
      160 ₽
      5.0
      Скобы Зубр 31620-12_Z01 (тип 53, 12 мм, красные, 1000 шт.)
      Столярный угольник Зубр ЭКСПЕРТ 34395-40 (400 мм)
      590 ₽
      5.0
      Столярный угольник Зубр ЭКСПЕРТ 34395-40 (400 мм)
      Плоскогубцы диэлектрические комбинированные (Cr-V, 180 мм) Master 2585218
      360 ₽
      5.0
      Плоскогубцы диэлектрические комбинированные (Cr-V, 180 мм) Master 2585218
      Плоскогубцы для зачистки и обжима проводов Зубр ТТ-7 22669_z01
      2 450 ₽
      5.0
      Плоскогубцы для зачистки и обжима проводов Зубр ТТ-7 22669_z01
      Инструмент для снятия изоляции КВТ WS-04A 61668
      1 569 ₽
      2 085 ₽
      Инструмент для снятия изоляции КВТ WS-04A 61668
      • -516 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Смазка для буров Gazpromneft, 100 г.
      200 ₽
      Смазка для буров Gazpromneft, 100 г.
      Плоскогубцы Matrix Nickel 16902, 160 мм
      510 ₽
      Плоскогубцы Matrix Nickel 16902, 160 мм
      Паронитовая прокладка Remer 65034RR, 3/4"
      Нет в наличии
      5.0
      Паронитовая прокладка Remer 65034RR, 3/4"
      Смотреть
      Резиновая прокладка Remer 66234RR, 3/4"
      Нет в наличии
      3.5
      Резиновая прокладка Remer 66234RR, 3/4"
      Смотреть
      Паронитовая прокладка Remer RE-650 65012RR, 1/2"
      Нет в наличии
      5.0
      Паронитовая прокладка Remer RE-650 65012RR, 1/2"
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Набор изолированных отверток КВТ НИО-08 состоит из восьми предметов и предназначен для электромонтажных работ. Многослойная изоляция позволяет работать под напряжением до 1000 В. Отвертка-индикатор служит для проверки напряжения в сети. Набор поставляется в тканевом кофре с прозрачной крышкой.

        Преимущества

        • Для работ под напряжением до 1000 В
        • Двухкомпонентные эргономичные рукоятки с мягкими прорезиненными вставками
        • Маркировка на торце рукояток с обозначением типа профилей
        • Специальная форма рукояток, не позволяющая инструменту скатываться с наклонной поверхности
        • Стержни из хром-ванадиевой стали
        • Намагниченные вороненые наконечники
        • Упаковка - кофры на молнии с прозрачной крышкой