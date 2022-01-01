Набор изолированных отверток КВТ НИО-08 до 1000 В (8 шт.)
Арт. X10192675
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.59
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Габариты, мм
|290х180х40
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- Набор изолированных отверток КВТ НИО-08 состоит из восьми предметов и предназначен для электромонтажных работ. Многослойная изоляция позволяет работать под напряжением до 1000 В. Отвертка-индикатор служит для проверки напряжения в сети. Набор поставляется в тканевом кофре с прозрачной крышкой.
Преимущества
- Для работ под напряжением до 1000 В
- Двухкомпонентные эргономичные рукоятки с мягкими прорезиненными вставками
- Маркировка на торце рукояток с обозначением типа профилей
- Специальная форма рукояток, не позволяющая инструменту скатываться с наклонной поверхности
- Стержни из хром-ванадиевой стали
- Намагниченные вороненые наконечники
- Упаковка - кофры на молнии с прозрачной крышкой