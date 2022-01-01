Набор изолированных отверток КВТ НИО-08 до 1000 В (8 шт.)

Набор изолированных отверток КВТ НИО-08 состоит из восьми предметов и предназначен для электромонтажных работ. Многослойная изоляция позволяет работать под напряжением до 1000 В. Отвертка-индикатор служит для проверки напряжения в сети. Набор поставляется в тканевом кофре с прозрачной крышкой.



Преимущества