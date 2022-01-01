Комплект картриджей Новая Вода K682 для M305

Преимущества

K 874 очищает воду от механических примесей и ржавчины, а также обеспечивает очистку воды от хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, нефтепродуктов, тяжелых металлов. Часть картриджа выполнена из нетканого полипропилена с тонкостью фильтрации 5 микрон, другая часть состоит из гранулированного кокосового активированного угля с добавлением серебра

К 876 умягчает, снижает концентрацию солей жесткости и уменьшает накипь на нагревательных элементах бытовых приборов, улучшает вкус воды. Картридж изготовлен из двух сортов пищевой ионообменной Na-катионитовой смолы: одна из них оптимизирована по степени умягчения, другая - по сроку службы

K 875 производит очистку воды от хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, гербицидов, сельскохозяйственных удобрений и продуктов их распада, нефтепродуктов, фенолов, тяжелых металлов, радиоактивных элементов, а также устраняет неприятный запах воды и улучшает ее вкус. Картридж состоит из гранулированного кокосового активированного угля с добавлением серебра

Комплект картриджей Новая Вода K682 предназначен для установки в проточных фильтрах Новая вода M305 с целью очищения пропускаемой воды от таких соединений как активный хлор, от песка, ржавчины, солей. Эффективность очищения обусловлена процессом сорбции, также картриджи успешно справляются с устранением сторонних запахов. Ионизация воды делает последнюю максимально адаптированной для человеческого организма и, значит, максимально полезной.