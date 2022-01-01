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Комплект картриджей Новая Вода K682 для M305
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Картриджи к проточным фильтрам
    Комплект картриджей Новая Вода K682 для M305
    Арт. X16910802184
    Комплект картриджей Новая Вода K682 для M305
    Комплект картриджей Новая Вода K682 для M305
    Комплект картриджей Новая Вода K682 для M305
      Комплект картриджей Новая Вода K682 для M305
      Комплект картриджей Новая Вода K682 для M305
      Комплект картриджей Новая Вода K682 для M305

      Комплект картриджей Новая Вода K682 для M305

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16910802184

      Характеристики

      Производитель
      		Новая Вода
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		1.5
      Габариты, мм
      		536х332х194
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Комплект картриджей Новая Вода K682 предназначен для установки в проточных фильтрах Новая вода M305 с целью очищения пропускаемой воды от таких соединений как активный хлор, от песка, ржавчины, солей. Эффективность очищения обусловлена процессом сорбции, также картриджи успешно справляются с устранением сторонних запахов. Ионизация воды делает последнюю максимально адаптированной для человеческого организма и, значит, максимально полезной.

        Преимущества

        • K 874 очищает воду от механических примесей и ржавчины, а также обеспечивает очистку воды от хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, нефтепродуктов, тяжелых металлов. Часть картриджа выполнена из нетканого полипропилена с тонкостью фильтрации 5 микрон, другая часть состоит из гранулированного кокосового активированного угля с добавлением серебра
        • К 876 умягчает, снижает концентрацию солей жесткости и уменьшает накипь на нагревательных элементах бытовых приборов, улучшает вкус воды. Картридж изготовлен из двух сортов пищевой ионообменной Na-катионитовой смолы: одна из них оптимизирована по степени умягчения, другая - по сроку службы
        • K 875 производит очистку воды от хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, гербицидов, сельскохозяйственных удобрений и продуктов их распада, нефтепродуктов, фенолов, тяжелых металлов, радиоактивных элементов, а также устраняет неприятный запах воды и улучшает ее вкус. Картридж состоит из гранулированного кокосового активированного угля с добавлением серебра