Набор картриджей Новая Вода K685 для M330

Преимущества

K 874 очищает воду от механических примесей и ржавчины, а также обеспечивает очистку воды от хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, нефтепродуктов, тяжелых металлов. Часть картриджа выполнена из нетканого полипропилена с тонкостью фильтрации 5 микрон, другая часть состоит из гранулированного кокосового активированного угля с добавлением серебра

К 876 умягчает, снижает концентрацию солей жесткости и уменьшает накипь на нагревательных элементах бытовых приборов, улучшает вкус воды. Картридж изготовлен из двух сортов пищевой ионообменной Na-катионитовой смолы: одна из них оптимизирована по степени умягчения, другая - по сроку службы

К 873 обеспечивает очистку воды от хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, гербицидов, сельскохозяйственных удобрений и продуктов их распада, нефтепродуктов, фенолов, тяжелых металлов, радиоактивных элементов, устраняет неприятный запах воды и улучшает ее вкус. Картридж выполнен из шунгита и гранулированного активированного угля с добавлением серебра

K 870 предназначен для глубокой очистки от широкого спектра органических и неорганических растворенных примесей, а также устраняет неприятный запах воды и улучшает ее вкус. Состоит из прессованного активированного угля

Набор картриджей Новая Вода K685 предназначен для фильтра Prio Новая вода Expert М330 и состоит из четырех картриджей.