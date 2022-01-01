Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Набор картриджей Новая Вода K685 для M330
Найти аналог
Картриджи к проточным фильтрам
    Набор картриджей Новая Вода K685 для M330
    Арт. X16910802187
    Набор картриджей Новая Вода K685 для M330
    Набор картриджей Новая Вода K685 для M330
      Набор картриджей Новая Вода K685 для M330
      Набор картриджей Новая Вода K685 для M330

      Набор картриджей Новая Вода K685 для M330

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16910802187

      Характеристики

      Производитель
      		Новая Вода
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		2.15
      Габариты, мм
      		402х332х256
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор картриджей Новая Вода K685 предназначен для фильтра Prio Новая вода Expert М330 и состоит из четырех картриджей.

        Преимущества

        • K 874 очищает воду от механических примесей и ржавчины, а также обеспечивает очистку воды от хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, нефтепродуктов, тяжелых металлов. Часть картриджа выполнена из нетканого полипропилена с тонкостью фильтрации 5 микрон, другая часть состоит из гранулированного кокосового активированного угля с добавлением серебра
        • К 876 умягчает, снижает концентрацию солей жесткости и уменьшает накипь на нагревательных элементах бытовых приборов, улучшает вкус воды. Картридж изготовлен из двух сортов пищевой ионообменной Na-катионитовой смолы: одна из них оптимизирована по степени умягчения, другая - по сроку службы
        • К 873 обеспечивает очистку воды от хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, гербицидов, сельскохозяйственных удобрений и продуктов их распада, нефтепродуктов, фенолов, тяжелых металлов, радиоактивных элементов, устраняет неприятный запах воды и улучшает ее вкус. Картридж выполнен из шунгита и гранулированного активированного угля с добавлением серебра
        • K 870 предназначен для глубокой очистки от широкого спектра органических и неорганических растворенных примесей, а также устраняет неприятный запах воды и улучшает ее вкус. Состоит из прессованного активированного угля