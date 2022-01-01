Набор картриджей Новая Вода K687 для M410

Преимущества

K 874 очищает воду от механических примесей и ржавчины, а также обеспечивает очистку воды от хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, нефтепродуктов, тяжелых металлов. Часть картриджа выполнена из нетканого полипропилена с тонкостью фильтрации 5 микрон, другая часть состоит из гранулированного кокосового активированного угля с добавлением серебра

К 876 умягчает, снижает концентрацию солей жесткости и уменьшает накипь на нагревательных элементах бытовых приборов, улучшает вкус воды. Картридж изготовлен из двух сортов пищевой ионообменной Na-катионитовой смолы: одна из них оптимизирована по степени умягчения, другая - по сроку службы

K 875 производит очистку воды от хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, гербицидов, сельскохозяйственных удобрений и продуктов их распада, нефтепродуктов, фенолов, тяжелых металлов, радиоактивных элементов, а также устраняет неприятный запах воды и улучшает ее вкус. Картридж состоит из гранулированного кокосового активированного угля с добавлением серебра

К 878 применяется для финишной очистки воды от механических примесей, крупных органических молекул, большинства бактерий и простейших микроорганизмов. Осуществляет кондиционирование воды с сохранением микроэлементного состава. Устраняет неприятные запахи, улучшает ее вкус. Картридж изготовлен из половолоконной мембраны

Набор картриджей Новая Вода K687 предназначен для фильтра Prio Новая вода Expert М410 и состоит из четырех картриджей.