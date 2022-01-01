Набор кернов и зубил Jonnesway M64105S, 5 предметов

Преимущества

Профессиональная сфера применения

Соответствие требованиям DIN, АNSI, ГОСТ

Неограниченный срок использования при правильной эксплуатации

Набор кернов и зубил Jonnesway M64105S - это ручные долбежные инструменты. Набор объединяет 5 предметов. Керны - для формирования прицельных ямок в кафеле, металле, с целью дальнейшего сверления этих материалов. Зубила - для обработки камня и бетона. Все инструменты ударопрочные, выдерживают большие нагрузки.