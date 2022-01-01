Набор кернов и зубил Jonnesway M64105S, 5 предметов
Арт. jonnesway_5053
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Вес, кг
|0.36
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Габариты, мм
|220х110х20
- Набор кернов и зубил Jonnesway M64105S - это ручные долбежные инструменты. Набор объединяет 5 предметов. Керны - для формирования прицельных ямок в кафеле, металле, с целью дальнейшего сверления этих материалов. Зубила - для обработки камня и бетона. Все инструменты ударопрочные, выдерживают большие нагрузки.
Преимущества
- Профессиональная сфера применения
- Соответствие требованиям DIN, АNSI, ГОСТ
- Неограниченный срок использования при правильной эксплуатации