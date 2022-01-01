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Набор кернов и зубил Jonnesway M64105S, 5 предметов
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Кернеры
    Набор кернов и зубил Jonnesway M64105S, 5 предметов
    Арт. jonnesway_5053
    Набор кернов и зубил Jonnesway M64105S, 5 предметов

      Набор кернов и зубил Jonnesway M64105S, 5 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. jonnesway_5053

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Вес, кг
      		0.36
      Габариты, мм
      		220х110х20
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор кернов и зубил Jonnesway M64105S - это ручные долбежные инструменты. Набор объединяет 5 предметов. Керны - для формирования прицельных ямок в кафеле, металле, с целью дальнейшего сверления этих материалов. Зубила - для обработки камня и бетона. Все инструменты ударопрочные, выдерживают большие нагрузки.

        Преимущества

        • Профессиональная сфера применения
        • Соответствие требованиям DIN, АNSI, ГОСТ
        • Неограниченный срок использования при правильной эксплуатации