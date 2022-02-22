Преимущества

Компактность;

Соответствует стандарту DIN;

Набор состоит из 4 предметов.

Набор комбинированных ключей Арсенал НКК-4, 37543 включает в себя четыре комбинированных ключа из высокопрочной стали, которые имеют универсальное применение. Ключи имеют двенадцатигранный профиль с одной из сторон, что увеличивает число рабочих положений. Размеры ключей: 24, 27, 30, 32 мм.