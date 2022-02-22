Набор комбинированных ключей Арсенал НКК-4
Арт. Х1302171
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Размер ключа, мм
|24, 27, 30, 32
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Материал
|хромованадиевая сталь
- Набор комбинированных ключей Арсенал НКК-4, 37543 включает в себя четыре комбинированных ключа из высокопрочной стали, которые имеют универсальное применение. Ключи имеют двенадцатигранный профиль с одной из сторон, что увеличивает число рабочих положений. Размеры ключей: 24, 27, 30, 32 мм.
Преимущества
- Компактность;
- Соответствует стандарту DIN;
- Набор состоит из 4 предметов.