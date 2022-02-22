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Набор комбинированных ключей Арсенал НКК-4
5.0
2
Найти аналог
Наборы комбинированных гаечных ключей
    Набор комбинированных ключей Арсенал НКК-4
    Арт. Х1302171
    5.0
    2
    Набор комбинированных ключей Арсенал НКК-4
    Набор комбинированных ключей Арсенал НКК-4
      Набор комбинированных ключей Арсенал НКК-4
      Набор комбинированных ключей Арсенал НКК-4

      Набор комбинированных ключей Арсенал НКК-4

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х1302171
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Арсенал
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Размер ключа, мм
      		24, 27, 30, 32
      Материал
      		хромованадиевая сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор комбинированных ключей Арсенал НКК-4, 37543 включает в себя четыре комбинированных ключа из высокопрочной стали, которые имеют универсальное применение. Ключи имеют двенадцатигранный профиль с одной из сторон, что увеличивает число рабочих положений. Размеры ключей: 24, 27, 30, 32 мм.

        Преимущества

        • Компактность;
        • Соответствует стандарту DIN;
        • Набор состоит из 4 предметов.