Набор ключей гаечных комбинированных трещоточных Ombra 935007 SNAP GEAR, 7 предметов
Арт. ombratools_2355
Набор ключей гаечных комбинированных трещоточных Ombra 935007 SNAP GEAR, 7 предметов
Арт. ombratools_2355
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Размер ключа, мм
|8, 10, 12, 13, 14, 17, 19
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Покрытие
|хромированное
- Набор комбинированных трещоточных ключей 7 шт. Ombra SNAP GEAR 935007 сочетает в себе семь прочных, качественных и надежных ручных инструментов различных по размеру. Набор используется в различных автомастерских для ремонта и обслуживания автомобилей. Каждый ключ имеет двустороннее применение. Кольцевые головки оснащены специальным храповым механизмом для удобства откручивания и закручивания шестигранного крепежа.
Преимущества
- Набор комбинированных гаечных ключей с накидной рабочей частью со встроенным храповым механизмом
- Поставляется в удобном для хранения кейсе из ударопрочного пластика. Ключи применяются при обслуживании крепежа при свободном его вращении, без экстремальных нагрузок
- Малый, 5°, обратный ход делает ключи незаменимыми при работе в ограниченном рабочем пространстве
- Храповой механизм “SNAP GEAR”, с колесом в 72 зуба, обеспечивает достаточно высокий передаваемый крутящий момент благодаря закаленной особым способом хромованадиевой стали, применяемой при производстве механизма
- Ключи изготовлен по стандарту ANSI, имеют трехслойное хромоникелевое покрытие, зеркальную полировку