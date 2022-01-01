Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Набор ключей гаечных комбинированных трещоточных Ombra 935007 SNAP GEAR, 7 предметов
Найти аналог
Наборы комбинированных гаечных ключей
    Набор ключей гаечных комбинированных трещоточных Ombra 935007 SNAP GEAR, 7 предметов
    Арт. ombratools_2355
    Набор ключей гаечных комбинированных трещоточных Ombra 935007 SNAP GEAR, 7 предметов
    Набор ключей гаечных комбинированных трещоточных Ombra 935007 SNAP GEAR, 7 предметов
    Набор ключей гаечных комбинированных трещоточных Ombra 935007 SNAP GEAR, 7 предметов
    Набор ключей гаечных комбинированных трещоточных Ombra 935007 SNAP GEAR, 7 предметов
    Набор ключей гаечных комбинированных трещоточных Ombra 935007 SNAP GEAR, 7 предметов
    Набор ключей гаечных комбинированных трещоточных Ombra 935007 SNAP GEAR, 7 предметов
      Набор ключей гаечных комбинированных трещоточных Ombra 935007 SNAP GEAR, 7 предметов
      Набор ключей гаечных комбинированных трещоточных Ombra 935007 SNAP GEAR, 7 предметов
      Набор ключей гаечных комбинированных трещоточных Ombra 935007 SNAP GEAR, 7 предметов
      Набор ключей гаечных комбинированных трещоточных Ombra 935007 SNAP GEAR, 7 предметов
      Набор ключей гаечных комбинированных трещоточных Ombra 935007 SNAP GEAR, 7 предметов
      Набор ключей гаечных комбинированных трещоточных Ombra 935007 SNAP GEAR, 7 предметов

      Набор ключей гаечных комбинированных трещоточных Ombra 935007 SNAP GEAR, 7 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. ombratools_2355

      Характеристики

      Производитель
      		Ombra
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Размер ключа, мм
      		8, 10, 12, 13, 14, 17, 19
      Покрытие
      		хромированное
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор комбинированных трещоточных ключей 7 шт. Ombra SNAP GEAR 935007 сочетает в себе семь прочных, качественных и надежных ручных инструментов различных по размеру. Набор используется в различных автомастерских для ремонта и обслуживания автомобилей. Каждый ключ имеет двустороннее применение. Кольцевые головки оснащены специальным храповым механизмом для удобства откручивания и закручивания шестигранного крепежа.

        Преимущества

        • Набор комбинированных гаечных ключей с накидной рабочей частью со встроенным храповым механизмом
        • Поставляется в удобном для хранения кейсе из ударопрочного пластика. Ключи применяются при обслуживании крепежа при свободном его вращении, без экстремальных нагрузок
        • Малый, 5°, обратный ход делает ключи незаменимыми при работе в ограниченном рабочем пространстве
        • Храповой механизм “SNAP GEAR”, с колесом в 72 зуба, обеспечивает достаточно высокий передаваемый крутящий момент благодаря закаленной особым способом хромованадиевой стали, применяемой при производстве механизма
        • Ключи изготовлен по стандарту ANSI, имеют трехслойное хромоникелевое покрытие, зеркальную полировку