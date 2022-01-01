Набор ключей гаечных комбинированных трещоточных Ombra 935007 SNAP GEAR, 7 предметов

Преимущества

Набор комбинированных гаечных ключей с накидной рабочей частью со встроенным храповым механизмом

Поставляется в удобном для хранения кейсе из ударопрочного пластика. Ключи применяются при обслуживании крепежа при свободном его вращении, без экстремальных нагрузок

Малый, 5°, обратный ход делает ключи незаменимыми при работе в ограниченном рабочем пространстве

Храповой механизм “SNAP GEAR”, с колесом в 72 зуба, обеспечивает достаточно высокий передаваемый крутящий момент благодаря закаленной особым способом хромованадиевой стали, применяемой при производстве механизма

Ключи изготовлен по стандарту ANSI, имеют трехслойное хромоникелевое покрытие, зеркальную полировку

Набор комбинированных трещоточных ключей 7 шт. Ombra SNAP GEAR 935007 сочетает в себе семь прочных, качественных и надежных ручных инструментов различных по размеру. Набор используется в различных автомастерских для ремонта и обслуживания автомобилей. Каждый ключ имеет двустороннее применение. Кольцевые головки оснащены специальным храповым механизмом для удобства откручивания и закручивания шестигранного крепежа.