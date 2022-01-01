Набор ключей гаечных комбинированных в кейсе Jonnesway 6-24 мм W26116S, 16 предметов
Арт. jonnesway_5893
Набор ключей гаечных комбинированных в кейсе Jonnesway 6-24 мм W26116S, 16 предметов
Арт. jonnesway_5893
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Размер ключа, мм
|6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24
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Покрытие
|хромовое
- Набор комбинированных ключей Jonnesway 6-24 мм W26116S предназначен для различного вида ремонтных работ. В специальном чемодане 16 предметов. На одной стороне ключа - накидная головка, на другой - рожковый наконечник. Инструменты изготовлены из хромованадиевой стали высокого качества. Имеют хромовое покрытие. Соответствуют стандарту DIN 3113.
Преимущества
- Удобное хранение. Все инструменты упакованы и уложены в специальный кейс, который закрывается на замок
- Комфортная транспортировка. Ручка на кейсе предназначена для переноса инструментов
- Изделия изготовлены из хромованадиевой стали, имеют высокую прочность и твердость
- Тройное хромовое покрытие продлевает срок службы
- Соответствует стандарту DIN 3113