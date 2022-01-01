Набор ключей гаечных комбинированных в кейсе Jonnesway 6-24 мм W26116S, 16 предметов

Преимущества

Удобное хранение. Все инструменты упакованы и уложены в специальный кейс, который закрывается на замок

Комфортная транспортировка. Ручка на кейсе предназначена для переноса инструментов

Изделия изготовлены из хромованадиевой стали, имеют высокую прочность и твердость

Тройное хромовое покрытие продлевает срок службы

Соответствует стандарту DIN 3113

Набор комбинированных ключей Jonnesway 6-24 мм W26116S предназначен для различного вида ремонтных работ. В специальном чемодане 16 предметов. На одной стороне ключа - накидная головка, на другой - рожковый наконечник. Инструменты изготовлены из хромованадиевой стали высокого качества. Имеют хромовое покрытие. Соответствуют стандарту DIN 3113.