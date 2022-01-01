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Набор ключей гаечных комбинированных в кейсе Jonnesway 6-24 мм W26116S, 16 предметов
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Наборы комбинированных гаечных ключей
    Набор ключей гаечных комбинированных в кейсе Jonnesway 6-24 мм W26116S, 16 предметов
    Арт. jonnesway_5893
    Набор ключей гаечных комбинированных в кейсе Jonnesway 6-24 мм W26116S, 16 предметов
    Набор ключей гаечных комбинированных в кейсе Jonnesway 6-24 мм W26116S, 16 предметов
    Набор ключей гаечных комбинированных в кейсе Jonnesway 6-24 мм W26116S, 16 предметов
    Набор ключей гаечных комбинированных в кейсе Jonnesway 6-24 мм W26116S, 16 предметов
    Набор ключей гаечных комбинированных в кейсе Jonnesway 6-24 мм W26116S, 16 предметов
    Набор ключей гаечных комбинированных в кейсе Jonnesway 6-24 мм W26116S, 16 предметов
      Набор ключей гаечных комбинированных в кейсе Jonnesway 6-24 мм W26116S, 16 предметов
      Набор ключей гаечных комбинированных в кейсе Jonnesway 6-24 мм W26116S, 16 предметов
      Набор ключей гаечных комбинированных в кейсе Jonnesway 6-24 мм W26116S, 16 предметов
      Набор ключей гаечных комбинированных в кейсе Jonnesway 6-24 мм W26116S, 16 предметов
      Набор ключей гаечных комбинированных в кейсе Jonnesway 6-24 мм W26116S, 16 предметов
      Набор ключей гаечных комбинированных в кейсе Jonnesway 6-24 мм W26116S, 16 предметов

      Набор ключей гаечных комбинированных в кейсе Jonnesway 6-24 мм W26116S, 16 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5893

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Размер ключа, мм
      		6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24
      Покрытие
      		хромовое
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор комбинированных ключей Jonnesway 6-24 мм W26116S предназначен для различного вида ремонтных работ. В специальном чемодане 16 предметов. На одной стороне ключа - накидная головка, на другой - рожковый наконечник. Инструменты изготовлены из хромованадиевой стали высокого качества. Имеют хромовое покрытие. Соответствуют стандарту DIN 3113.

        Преимущества

        • Удобное хранение. Все инструменты упакованы и уложены в специальный кейс, который закрывается на замок
        • Комфортная транспортировка. Ручка на кейсе предназначена для переноса инструментов
        • Изделия изготовлены из хромованадиевой стали, имеют высокую прочность и твердость
        • Тройное хромовое покрытие продлевает срок службы
        • Соответствует стандарту DIN 3113