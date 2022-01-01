Набор ключей гаечных комбинированных в сумке Ombra 8-24 мм OMT10S, 10 предметов
Арт. ombratools_2356
Набор ключей гаечных комбинированных в сумке Ombra 8-24 мм OMT10S, 10 предметов
Арт. ombratools_2356
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Размер ключа, мм
|8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24
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Материал
|легированная сталь
- Набор комбинированных ключей Ombra OMT10S используется для работ с шестигранным крепежом. Все ключи изготовлены из легированной стали и имеют специальное трехслойное хромникелевое покрытие, защищающее инструмент от коррозии.
Преимущества
- Практичность. Все инструменты набора комбинированных ключей Ombra OMT10S для удобства хранения и транспортировки помещены в специальный чехол с отдельными карманами
- Применение легированной стали при изготовлении предметов набора
- Чечевичное сечение рукоятки с увеличенной толщиной ребра - более высокий крутящий момент
- Технология "Трипл Коатинг" - защита от коррозии