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Набор ключей гаечных комбинированных в сумке Ombra 8-24 мм OMT10S, 10 предметов
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Наборы комбинированных гаечных ключей
    Набор ключей гаечных комбинированных в сумке Ombra 8-24 мм OMT10S, 10 предметов
    Арт. ombratools_2356
    Набор ключей гаечных комбинированных в сумке Ombra 8-24 мм OMT10S, 10 предметов
    Набор ключей гаечных комбинированных в сумке Ombra 8-24 мм OMT10S, 10 предметов
    Набор ключей гаечных комбинированных в сумке Ombra 8-24 мм OMT10S, 10 предметов
      Набор ключей гаечных комбинированных в сумке Ombra 8-24 мм OMT10S, 10 предметов
      Набор ключей гаечных комбинированных в сумке Ombra 8-24 мм OMT10S, 10 предметов
      Набор ключей гаечных комбинированных в сумке Ombra 8-24 мм OMT10S, 10 предметов

      Набор ключей гаечных комбинированных в сумке Ombra 8-24 мм OMT10S, 10 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. ombratools_2356

      Характеристики

      Производитель
      		Ombra
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Размер ключа, мм
      		8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24
      Материал
      		легированная сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор комбинированных ключей Ombra OMT10S используется для работ с шестигранным крепежом. Все ключи изготовлены из легированной стали и имеют специальное трехслойное хромникелевое покрытие, защищающее инструмент от коррозии.

        Преимущества

        • Практичность. Все инструменты набора комбинированных ключей Ombra OMT10S для удобства хранения и транспортировки помещены в специальный чехол с отдельными карманами
        • Применение легированной стали при изготовлении предметов набора
        • Чечевичное сечение рукоятки с увеличенной толщиной ребра - более высокий крутящий момент
        • Технология "Трипл Коатинг" - защита от коррозии