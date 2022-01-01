Набор ключей гаечных комбинированных в сумке Ombra 8-24 мм OMT10S, 10 предметов

Преимущества

Практичность. Все инструменты набора комбинированных ключей Ombra OMT10S для удобства хранения и транспортировки помещены в специальный чехол с отдельными карманами

Применение легированной стали при изготовлении предметов набора

Чечевичное сечение рукоятки с увеличенной толщиной ребра - более высокий крутящий момент

Технология "Трипл Коатинг" - защита от коррозии

Набор комбинированных ключей Ombra OMT10S используется для работ с шестигранным крепежом. Все ключи изготовлены из легированной стали и имеют специальное трехслойное хромникелевое покрытие, защищающее инструмент от коррозии.