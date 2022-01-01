Набор ключей гаечных комбинированных в сумке Ombra 8-32 мм OMT16S, 16 предметов

Преимущества

Надежность. Ключи изготовлены из прочной высоколегированной стали, имеют тройное хромоникелевое покрытие - для долгого срока службы

Практичность. Каждый ключ помещен в отдельный карман с указанием размера инструмента

Широкий выбор ключей - 16 предметов в наборе

Набор комбинированных ключей Ombra OMT16S 8-32 мм 16 предметов размещен в удобном мягком чехле

Зеркальная полировка - для простой очистки ключей от загрязнений

Защита от коррозии за счет технологии Трипл Коатинг

Чечевичное сечение рукоятки с увеличенной толщиной ребра - более высокий крутящий момент

Набор комбинированных ключей Ombra OMT16S 8-32 мм 16 предметов - это отличное решение для выполнения различных задач в авто и других ремонтных мастерских. Все ключи выполнены из высоколегированной стали и имеют зеркальное хромоникелевое трехслойное покрытие для простого удаления загрязнений с них после работы.