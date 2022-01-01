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Набор ключей гаечных комбинированных в сумке Ombra 8-32 мм OMT16S, 16 предметов
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Наборы комбинированных гаечных ключей
    Набор ключей гаечных комбинированных в сумке Ombra 8-32 мм OMT16S, 16 предметов
    Арт. ombratools_2357
    Набор ключей гаечных комбинированных в сумке Ombra 8-32 мм OMT16S, 16 предметов
    Набор ключей гаечных комбинированных в сумке Ombra 8-32 мм OMT16S, 16 предметов
    Набор ключей гаечных комбинированных в сумке Ombra 8-32 мм OMT16S, 16 предметов
      Набор ключей гаечных комбинированных в сумке Ombra 8-32 мм OMT16S, 16 предметов
      Набор ключей гаечных комбинированных в сумке Ombra 8-32 мм OMT16S, 16 предметов
      Набор ключей гаечных комбинированных в сумке Ombra 8-32 мм OMT16S, 16 предметов

      Набор ключей гаечных комбинированных в сумке Ombra 8-32 мм OMT16S, 16 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. ombratools_2357

      Характеристики

      Производитель
      		Ombra
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Размер ключа, мм
      		8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32
      Материал
      		легированная сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор комбинированных ключей Ombra OMT16S  8-32 мм 16 предметов - это отличное решение для выполнения различных задач в авто и других ремонтных мастерских. Все ключи выполнены из высоколегированной стали и имеют зеркальное хромоникелевое трехслойное покрытие для простого удаления загрязнений с них после работы.

        Преимущества

        • Надежность. Ключи изготовлены из прочной высоколегированной стали, имеют тройное хромоникелевое покрытие - для долгого срока службы
        • Практичность. Каждый ключ помещен в отдельный карман с указанием размера инструмента
        • Широкий выбор ключей - 16 предметов в наборе
        • Набор комбинированных ключей Ombra OMT16S 8-32 мм 16 предметов размещен в удобном мягком чехле
        • Зеркальная полировка - для простой очистки ключей от загрязнений
        • Защита от коррозии за счет технологии Трипл Коатинг
        • Чечевичное сечение рукоятки с увеличенной толщиной ребра - более высокий крутящий момент