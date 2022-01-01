Набор ключей гаечных комбинированных в сумке Ombra 8-32 мм OMT16S, 16 предметов
Арт. ombratools_2357
Набор ключей гаечных комбинированных в сумке Ombra 8-32 мм OMT16S, 16 предметов
Арт. ombratools_2357
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Тайвань
|
Родина бренда
|Россия
|
Размер ключа, мм
|8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32
|
Материал
|легированная сталь
- Набор комбинированных ключей Ombra OMT16S 8-32 мм 16 предметов - это отличное решение для выполнения различных задач в авто и других ремонтных мастерских. Все ключи выполнены из высоколегированной стали и имеют зеркальное хромоникелевое трехслойное покрытие для простого удаления загрязнений с них после работы.
Преимущества
- Надежность. Ключи изготовлены из прочной высоколегированной стали, имеют тройное хромоникелевое покрытие - для долгого срока службы
- Практичность. Каждый ключ помещен в отдельный карман с указанием размера инструмента
- Широкий выбор ключей - 16 предметов в наборе
- Набор комбинированных ключей Ombra OMT16S 8-32 мм 16 предметов размещен в удобном мягком чехле
- Зеркальная полировка - для простой очистки ключей от загрязнений
- Защита от коррозии за счет технологии Трипл Коатинг
- Чечевичное сечение рукоятки с увеличенной толщиной ребра - более высокий крутящий момент