Набор ключей гаечных накидных изогнутых 75° в сумке Jonnesway, 6-22 мм, 8 предметов, W23108S
Арт. jonnesway_5795
Набор ключей гаечных накидных изогнутых 75° в сумке Jonnesway, 6-22 мм, 8 предметов, W23108S
Арт. jonnesway_5795
Характеристики
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Производитель
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Размер ключа, мм
|22
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Материал
|хромованадиевая сталь
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Покрытие
|хромоникелевое
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Трещотка
|Нет
Описание:
Универсальные гаечные ключи. Применяются в качестве основного ручного инструмента при проведении работ с высоконагруженными резьбовыми соединениями.
Особенности:
- Изогнутая рабочая часть облегчает применение ключей в труднодоступных местах.
- Изготовлены в соответствии со стандартом DIN 838 из хромованадиевой стали, закалены, имеют хромоникелевое покрытие, полностью соответствуют ГОСТ 2838-80.
Комплектация:
- 8 гаечных ключей различного размера: 6х8, 8х9, 10х11, 12х13, 14х15, 16х17, 18х19, 20х22 мм.
- Сумка/чехол.