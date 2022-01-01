Набор ключей гаечных накидных изогнутых 75° в сумке Jonnesway, 6-22 мм, 8 предметов, W23108S

Описание:

Универсальные гаечные ключи. Применяются в качестве основного ручного инструмента при проведении работ с высоконагруженными резьбовыми соединениями.

Особенности:

Изогнутая рабочая часть облегчает применение ключей в труднодоступных местах.

Изготовлены в соответствии со стандартом DIN 838 из хромованадиевой стали, закалены, имеют хромоникелевое покрытие, полностью соответствуют ГОСТ 2838-80.

Комплектация: