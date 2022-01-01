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Набор ключей гаечных накидных изогнутых 75° в сумке Jonnesway, 6-22 мм, 8 предметов, W23108S
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Наборы накидных гаечных ключей
    Набор ключей гаечных накидных изогнутых 75° в сумке Jonnesway, 6-22 мм, 8 предметов, W23108S
    Арт. jonnesway_5795
    Набор ключей гаечных накидных изогнутых 75° в сумке Jonnesway, 6-22 мм, 8 предметов, W23108S
    Набор ключей гаечных накидных изогнутых 75° в сумке Jonnesway, 6-22 мм, 8 предметов, W23108S
      Набор ключей гаечных накидных изогнутых 75° в сумке Jonnesway, 6-22 мм, 8 предметов, W23108S
      Набор ключей гаечных накидных изогнутых 75° в сумке Jonnesway, 6-22 мм, 8 предметов, W23108S

      Набор ключей гаечных накидных изогнутых 75° в сумке Jonnesway, 6-22 мм, 8 предметов, W23108S

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5795

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Размер ключа, мм
      		22
      Материал
      		хромованадиевая сталь
      Покрытие
      		хромоникелевое
      Трещотка
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Универсальные гаечные ключи. Применяются в качестве основного ручного инструмента при проведении работ с высоконагруженными резьбовыми соединениями. 

        Особенности:

        • Изогнутая рабочая часть облегчает применение ключей в труднодоступных местах.
        • Изготовлены в соответствии со стандартом DIN 838 из хромованадиевой стали, закалены, имеют хромоникелевое покрытие, полностью соответствуют ГОСТ 2838-80.

        Комплектация:

        1. 8 гаечных ключей различного размера: 6х8, 8х9, 10х11, 12х13, 14х15, 16х17, 18х19, 20х22 мм.
        2. Сумка/чехол.