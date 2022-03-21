Набор ключей имбусовых Matrix 11233 NEX, 9шт.1,5-10 мм удлин.сатин. с шаром

Преимущества

Удлиненный часть используется при работе в труднодоступных местах

Ключи изготовлены из прочной хром-ванадиевой стали

Пластиковый футляр способствует удобству переноски инструментов

Набор имбусовых удлиненных ключей 1,5-10 мм MATRIX 11233 включает в себя 9 инструментов, применяемых для работы с крепежом, у которого шестигранное гнездо. Укомплектован в специальный футляр для удобства хранения и переноски. Специальный шар на конце ключа позволяет закручивать крепеж в труднодоступных местах