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Набор ключей имбусовых Matrix 11233 NEX, 9шт.1,5-10 мм удлин.сатин. с шаром
5.0
2
470 ₽
Наборы шестигранных ключей
    Набор ключей имбусовых Matrix 11233 NEX, 9шт.1,5-10 мм удлин.сатин. с шаром
    Арт. Х130252124
    5.0
    2
    Набор ключей имбусовых Matrix 11233 NEX, 9шт.1,5-10 мм удлин.сатин. с шаром
    Набор ключей имбусовых Matrix 11233 NEX, 9шт.1,5-10 мм удлин.сатин. с шаром
    Набор ключей имбусовых Matrix 11233 NEX, 9шт.1,5-10 мм удлин.сатин. с шаром
    Набор ключей имбусовых Matrix 11233 NEX, 9шт.1,5-10 мм удлин.сатин. с шаром
    Набор ключей имбусовых Matrix 11233 NEX, 9шт.1,5-10 мм удлин.сатин. с шаром
    Набор ключей имбусовых Matrix 11233 NEX, 9шт.1,5-10 мм удлин.сатин. с шаром
    Набор ключей имбусовых Matrix 11233 NEX, 9шт.1,5-10 мм удлин.сатин. с шаром
      Набор ключей имбусовых Matrix 11233 NEX, 9шт.1,5-10 мм удлин.сатин. с шаром
      Набор ключей имбусовых Matrix 11233 NEX, 9шт.1,5-10 мм удлин.сатин. с шаром
      Набор ключей имбусовых Matrix 11233 NEX, 9шт.1,5-10 мм удлин.сатин. с шаром
      Набор ключей имбусовых Matrix 11233 NEX, 9шт.1,5-10 мм удлин.сатин. с шаром
      Набор ключей имбусовых Matrix 11233 NEX, 9шт.1,5-10 мм удлин.сатин. с шаром
      Набор ключей имбусовых Matrix 11233 NEX, 9шт.1,5-10 мм удлин.сатин. с шаром
      Набор ключей имбусовых Matrix 11233 NEX, 9шт.1,5-10 мм удлин.сатин. с шаром

      Набор ключей имбусовых Matrix 11233 NEX, 9шт.1,5-10 мм удлин.сатин. с шаром

      470 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х130252124
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Размер ключа, мм
      		1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 10, 8
      Форма
      		угловая
      Все характеристики
      470 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор имбусовых удлиненных ключей 1,5-10 мм MATRIX 11233 включает в себя 9 инструментов, применяемых для работы с крепежом, у которого шестигранное гнездо. Укомплектован в специальный футляр для удобства хранения и переноски. Специальный шар на конце ключа позволяет закручивать крепеж в труднодоступных местах

        Преимущества

        • Удлиненный часть используется при работе в труднодоступных местах
        • Ключи изготовлены из прочной хром-ванадиевой стали
        • Пластиковый футляр способствует удобству переноски инструментов