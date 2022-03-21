Набор ключей имбусовых Matrix 11233 NEX, 9шт.1,5-10 мм удлин.сатин. с шаром
Арт. Х130252124
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Размер ключа, мм
|1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 10, 8
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Форма
|угловая
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- Набор имбусовых удлиненных ключей 1,5-10 мм MATRIX 11233 включает в себя 9 инструментов, применяемых для работы с крепежом, у которого шестигранное гнездо. Укомплектован в специальный футляр для удобства хранения и переноски. Специальный шар на конце ключа позволяет закручивать крепеж в труднодоступных местах
Преимущества
- Удлиненный часть используется при работе в труднодоступных местах
- Ключи изготовлены из прочной хром-ванадиевой стали
- Пластиковый футляр способствует удобству переноски инструментов