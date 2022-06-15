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Набор комбинированных ключей AV Steel AV-011316
4.5
2
Найти аналог
Наборы комбинированных гаечных ключей
    Набор комбинированных ключей AV Steel AV-011316
    Арт. О00000005534
    4.5
    2
    Набор комбинированных ключей AV Steel AV-011316
    Набор комбинированных ключей AV Steel AV-011316
      Набор комбинированных ключей AV Steel AV-011316
      Набор комбинированных ключей AV Steel AV-011316

      Набор комбинированных ключей AV Steel AV-011316

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000005534
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		AV Steel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Размер ключа, мм
      		6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24
      Покрытие
      		хромоникелевое
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор ключей комбинированных AV Steel 16 предметов AV-011316 обеспечивает стабильную работу с шестигранным крепежом. Инструмент удобен в обращении. Материал - прочная хромованадиваевая сталь. Двойное хромоникелевое покрытие.

        Преимущества

        • Надежность
        • Долговечность