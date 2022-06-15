Набор комбинированных ключей AV Steel AV-011316
Арт. О00000005534
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Размер ключа, мм
|6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24
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Покрытие
|хромоникелевое
- Набор ключей комбинированных AV Steel 16 предметов AV-011316 обеспечивает стабильную работу с шестигранным крепежом. Инструмент удобен в обращении. Материал - прочная хромованадиваевая сталь. Двойное хромоникелевое покрытие.
Преимущества
- Надежность
- Долговечность