Набор комбинированных ключей Сибртех 15477 (12 предметов, 6-22 мм)
Арт. Х13021293
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Размер ключа, мм
|6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22
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Покрытие
|фосфатированное
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- Набор комбинированных ключей 6 - 22 мм СИБРТЕХ 15477 применяется для работы с шестигранным крепежом. Набор состоит из двенадцати предметов, обладающих высокой твердостью и прочностью. Ключи помещены в специальный чехол с отдельными карманами для удобства хранения и транспортировки.
Преимущества
- Изготовлены из хромованадиевой стали марки 40ХФА.
- Твердость: 42?47 HRс.
- Долговечность.
- Соответствуют требованиям ГОСТ 16983.
- Предназначены для работы с любыми разновидностями шестигранного крепежа, в том числе в труднодоступных местах.