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Набор комбинированных ключей Сибртех 15477 (12 предметов, 6-22 мм)
4.8
4
1 570 ₽
Наборы комбинированных гаечных ключей
    Набор комбинированных ключей Сибртех 15477 (12 предметов, 6-22 мм)
    Арт. Х13021293
    4.8
    4
    Набор комбинированных ключей Сибртех 15477 (12 предметов, 6-22 мм)
    Набор комбинированных ключей Сибртех 15477 (12 предметов, 6-22 мм)
    Набор комбинированных ключей Сибртех 15477 (12 предметов, 6-22 мм)
      Набор комбинированных ключей Сибртех 15477 (12 предметов, 6-22 мм)
      Набор комбинированных ключей Сибртех 15477 (12 предметов, 6-22 мм)
      Набор комбинированных ключей Сибртех 15477 (12 предметов, 6-22 мм)

      Набор комбинированных ключей Сибртех 15477 (12 предметов, 6-22 мм)

      1 570 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х13021293
      4.8
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Размер ключа, мм
      		6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22
      Покрытие
      		фосфатированное
      Все характеристики
      1 570 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор комбинированных ключей 6 - 22 мм СИБРТЕХ 15477 применяется для работы с шестигранным крепежом. Набор состоит из двенадцати предметов, обладающих высокой твердостью и прочностью. Ключи помещены в специальный чехол с отдельными карманами для удобства хранения и транспортировки.

        Преимущества

        • Изготовлены из хромованадиевой стали марки 40ХФА.
        • Твердость: 42?47 HRс.
        • Долговечность.
        • Соответствуют требованиям ГОСТ 16983.
        • Предназначены для работы с любыми разновидностями шестигранного крепежа, в том числе в труднодоступных местах.