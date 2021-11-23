Набор комбинированных ключей Сибртех 15477 (12 предметов, 6-22 мм)

Преимущества

Изготовлены из хромованадиевой стали марки 40ХФА.

Твердость: 42?47 HRс.

Долговечность.

Соответствуют требованиям ГОСТ 16983.

Предназначены для работы с любыми разновидностями шестигранного крепежа, в том числе в труднодоступных местах.

Набор комбинированных ключей 6 - 22 мм СИБРТЕХ 15477 применяется для работы с шестигранным крепежом. Набор состоит из двенадцати предметов, обладающих высокой твердостью и прочностью. Ключи помещены в специальный чехол с отдельными карманами для удобства хранения и транспортировки.