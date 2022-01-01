Набор ключей комбинированных трещоточных Jonnesway 10-19 мм W45107S, 7 предметов
Арт. jonnesway_5962
Набор ключей комбинированных трещоточных Jonnesway 10-19 мм W45107S, 7 предметов
Арт. jonnesway_5962
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Размер ключа, мм
|10, 11, 12, 13, 14, 17, 19
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Покрытие
|хромовое
- Набор трещоточных комбинированных ключей Jonnesway W45107S включает в себя семь предметов. Данная модель предназначена для использования в гаражах или автомастерских. Держатель обеспечивает комфортное хранение и транспортировку набора.
Преимущества
- Ключи изготовлены по стандарту ANSI, имеют трехслойное хромоникелевое покрытие, зеркально отполированы
- Сочетание двух одноразмерных профилей компенсируют недостатки каждого в отдельности
- Храповой механизм с колесом в 72 зуба обеспечивает высокий передаваемый крутящий момент благодаря применяемой хромованадиевой стали, закаленной особым способом
- Малый, 5°, обратный ход делает ключ незаменимым в ограниченном рабочем пространстве