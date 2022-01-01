Набор ключей комбинированных трещоточных Jonnesway 10-19 мм W45107S, 7 предметов

Преимущества

Ключи изготовлены по стандарту ANSI, имеют трехслойное хромоникелевое покрытие, зеркально отполированы

Сочетание двух одноразмерных профилей компенсируют недостатки каждого в отдельности

Храповой механизм с колесом в 72 зуба обеспечивает высокий передаваемый крутящий момент благодаря применяемой хромованадиевой стали, закаленной особым способом

Малый, 5°, обратный ход делает ключ незаменимым в ограниченном рабочем пространстве

Набор трещоточных комбинированных ключей Jonnesway W45107S включает в себя семь предметов. Данная модель предназначена для использования в гаражах или автомастерских. Держатель обеспечивает комфортное хранение и транспортировку набора.