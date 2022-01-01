Набор ключей комбинированных в сумке Thorvik 6-32 мм CWS0025, 25 предметов

Преимущества

Надежность

Долговечность

Набор комбинированных ключей THORVIK CWS0025 6-32 мм, 25 предметов 52049 используется для монтажа и демонтажа различных соединений. Каждый ключ выполнен из хромованадиевой стали и имеет хромированное покрытие, защищающее их от коррозии. Благодаря этому срок службы инструментов выше.