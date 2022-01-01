Набор ключей комбинированных в сумке Thorvik 6-32 мм CWS0025, 25 предметов
Арт. thorvik_7873
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Индия
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Родина бренда
|Россия
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Размер ключа, мм
|6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32
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Покрытие
|хромоникелевое
- Набор комбинированных ключей THORVIK CWS0025 6-32 мм, 25 предметов 52049 используется для монтажа и демонтажа различных соединений. Каждый ключ выполнен из хромованадиевой стали и имеет хромированное покрытие, защищающее их от коррозии. Благодаря этому срок службы инструментов выше.
Преимущества
- Надежность
- Долговечность