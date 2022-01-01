Набор ключей накидных 75° на пластиковом держателе Thorvik, 6-19 мм, 6 предметов, ORWS006
Арт. thorvik_7874
Набор ключей накидных 75° на пластиковом держателе Thorvik, 6-19 мм, 6 предметов, ORWS006
Арт. thorvik_7874
Характеристики
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Производитель
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Размер ключа, мм
|19
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Материал
|хромованадиевая сталь
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Покрытие
|хромоникелевое
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Трещотка
|Нет
Описание:Набор накидных ключей THORVIK ORWS006 6-19 мм, 6 предметов 52018 широко применяется в автосервисах и частных мастерских для проведения ремонтных работ.
Особенности:
- Инструменты выполнены из хромованадиевой стали и имеют хромоникелевой покрытие, благодаря чему их срок службы выше.
- Пластиковый держатель удобен для хранения и транспортировки ключей.
Комплектация:
- 6 накидных ключей: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 17x19 мм.
- Пластиковый держатель.