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Набор ключей накидных 75° на пластиковом держателе Thorvik, 6-19 мм, 6 предметов, ORWS006
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Наборы накидных гаечных ключей
    Набор ключей накидных 75° на пластиковом держателе Thorvik, 6-19 мм, 6 предметов, ORWS006
    Арт. thorvik_7874
    Набор ключей накидных 75° на пластиковом держателе Thorvik, 6-19 мм, 6 предметов, ORWS006
    Набор ключей накидных 75° на пластиковом держателе Thorvik, 6-19 мм, 6 предметов, ORWS006
      Набор ключей накидных 75° на пластиковом держателе Thorvik, 6-19 мм, 6 предметов, ORWS006
      Набор ключей накидных 75° на пластиковом держателе Thorvik, 6-19 мм, 6 предметов, ORWS006

      Набор ключей накидных 75° на пластиковом держателе Thorvik, 6-19 мм, 6 предметов, ORWS006

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. thorvik_7874

      Характеристики

      Производитель
      		Thorvik
      Размер ключа, мм
      		19
      Материал
      		хромованадиевая сталь
      Покрытие
      		хромоникелевое
      Трещотка
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Набор накидных ключей THORVIK ORWS006 6-19 мм, 6 предметов 52018 широко применяется в автосервисах и частных мастерских для проведения ремонтных работ. 

        Особенности:

        • Инструменты выполнены из хромованадиевой стали и имеют хромоникелевой покрытие, благодаря чему их срок службы выше. 
        • Пластиковый держатель удобен для хранения и транспортировки ключей.

        Комплектация:

        1. 6 накидных ключей: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 17x19 мм.
        2. Пластиковый держатель.