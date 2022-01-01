Набор ключей накидных 75° на пластиковом держателе Thorvik, 6-19 мм, 6 предметов, ORWS006

Описание:

Набор накидных ключей THORVIK ORWS006 6-19 мм, 6 предметов 52018 широко применяется в автосервисах и частных мастерских для проведения ремонтных работ.

Особенности:

Инструменты выполнены из хромованадиевой стали и имеют хромоникелевой покрытие, благодаря чему их срок службы выше.

Пластиковый держатель удобен для хранения и транспортировки ключей.

Комплектация: