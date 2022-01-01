Набор ключей накидных 75° в сумке Thorvik, 6-27 мм, 8 предметов, ORWS008
Арт. thorvik_7875
Характеристики
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Производитель
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Размер ключа, мм
|27
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Материал
|хромованадиевая сталь
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Покрытие
|хромоникелевое
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Трещотка
|Нет
Описание:
Набор накидных ключей THORVIK ORWS008 6-27 мм, 8 предметов 52019 отлично выручает в автосервисах и частных мастерских при проведении ремонтных работ.
Особенности:
- Благодаря хромованадиевой стали, срок службы выше.
- Хромоникелевое покрытие защищает от коррозии.
- Ключи поставляются в сумке, в которой их удобно хранить и транспортировать.
Комплектация:
- 8 накидных ключей: 6х7, 8х9, 10х11, 12х13, 14х15, 17х19, 21х22, 24х27 мм.
- Сумка/чехол.