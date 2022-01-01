Набор ключей накидных 75° в сумке Thorvik, 6-27 мм, 8 предметов, ORWS008

Описание:

Набор накидных ключей THORVIK ORWS008 6-27 мм, 8 предметов 52019 отлично выручает в автосервисах и частных мастерских при проведении ремонтных работ.

Особенности:

Благодаря хромованадиевой стали, срок службы выше.

Хромоникелевое покрытие защищает от коррозии.

Ключи поставляются в сумке, в которой их удобно хранить и транспортировать.

Комплектация: