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Набор ключей накидных 75° в сумке Thorvik, 6-27 мм, 8 предметов, ORWS008
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Наборы накидных гаечных ключей
    Набор ключей накидных 75° в сумке Thorvik, 6-27 мм, 8 предметов, ORWS008
    Арт. thorvik_7875
    Набор ключей накидных 75° в сумке Thorvik, 6-27 мм, 8 предметов, ORWS008
    Набор ключей накидных 75° в сумке Thorvik, 6-27 мм, 8 предметов, ORWS008
      Набор ключей накидных 75° в сумке Thorvik, 6-27 мм, 8 предметов, ORWS008
      Набор ключей накидных 75° в сумке Thorvik, 6-27 мм, 8 предметов, ORWS008

      Набор ключей накидных 75° в сумке Thorvik, 6-27 мм, 8 предметов, ORWS008

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. thorvik_7875

      Характеристики

      Производитель
      		Thorvik
      Размер ключа, мм
      		27
      Материал
      		хромованадиевая сталь
      Покрытие
      		хромоникелевое
      Трещотка
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Набор накидных ключей THORVIK ORWS008 6-27 мм, 8 предметов 52019 отлично выручает в автосервисах и частных мастерских при проведении ремонтных работ. 

        Особенности:

        • Благодаря хромованадиевой стали, срок службы выше. 
        • Хромоникелевое покрытие защищает от коррозии. 
        • Ключи поставляются в сумке, в которой их удобно хранить и транспортировать.

        Комплектация:

        1. 8 накидных ключей: 6х7, 8х9, 10х11, 12х13, 14х15, 17х19, 21х22, 24х27 мм.
        2. Сумка/чехол.