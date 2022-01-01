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Набор ключей рожковых в сумке Thorvik OEWS007, 6-27 мм, 7 предметов
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Наборы рожковых гаечных ключей
    Набор ключей рожковых в сумке Thorvik OEWS007, 6-27 мм, 7 предметов
    Арт. thorvik_7868
    Набор ключей рожковых в сумке Thorvik OEWS007, 6-27 мм, 7 предметов
    Набор ключей рожковых в сумке Thorvik OEWS007, 6-27 мм, 7 предметов
      Набор ключей рожковых в сумке Thorvik OEWS007, 6-27 мм, 7 предметов
      Набор ключей рожковых в сумке Thorvik OEWS007, 6-27 мм, 7 предметов

      Набор ключей рожковых в сумке Thorvik OEWS007, 6-27 мм, 7 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. thorvik_7868

      Характеристики

      Производитель
      		Thorvik
      Размер ключа, мм
      		27
      Материал ключа
      		хромванадиевая сталь
      Диэлектрическое покрытие
      		Нет
      Ударный
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Набор рожковых ключей THORVIK OEWS007 6-27 мм, 7 предметов 52009 предназначен для работы с крепежом. 

        Особенности:

        • Для обеспечения надежности в работе все инструменты выполнены из хромванадиевой стали. 
        • Многослойное хромоникелевое покрытие защищает от появления коррозии.

        Комплектация:

        1. 7 рожковых ключей: 6х7, 8х10, 9х11, 12х13, 14х17, 19х22, 24х27 мм.
        2. Сумка/чехол.