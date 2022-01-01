Набор ключей рожковых в сумке Thorvik OEWS007, 6-27 мм, 7 предметов
Арт. thorvik_7868
Характеристики
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Производитель
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Размер ключа, мм
|27
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Материал ключа
|хромванадиевая сталь
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Диэлектрическое покрытие
|Нет
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Ударный
|Нет
Описание:
Набор рожковых ключей THORVIK OEWS007 6-27 мм, 7 предметов 52009 предназначен для работы с крепежом.
Особенности:
- Для обеспечения надежности в работе все инструменты выполнены из хромванадиевой стали.
- Многослойное хромоникелевое покрытие защищает от появления коррозии.
Комплектация:
- 7 рожковых ключей: 6х7, 8х10, 9х11, 12х13, 14х17, 19х22, 24х27 мм.
- Сумка/чехол.