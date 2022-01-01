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Набор ключей "воронья лапа" Jonnesway R19H310S, 3/8"DR, 10-19 мм, 10 предметов
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Наборы автоинструмента
    Набор ключей "воронья лапа" Jonnesway R19H310S, 3/8"DR, 10-19 мм, 10 предметов
    Арт. jonnesway_5198
    Набор ключей "воронья лапа" Jonnesway R19H310S, 3/8"DR, 10-19 мм, 10 предметов

      Набор ключей "воронья лапа" Jonnesway R19H310S, 3/8"DR, 10-19 мм, 10 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. jonnesway_5198

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Вес, кг
      		0.7
      Габариты, мм
      		360x140x20
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор ключей Воронья лапа Jonnesway R19H310S 3/8 DR, 10-19 мм является основным ручным инструментом для проведения работ со слабонагруженными резьбовыми соединениями.

        Пре6имущества

        • Качественный и надежный инструмент, не имеющий аналогов для работы (за исключением трещоточных ключей) в труднодоступных местах,  изготовлен из прочного материала, что является гарантией долговечности набора
        • В набор входит 10 ключей различного размера, которые могут использоваться при работе в ограниченных пространствах
        • Эффективность работы
        • Комфорт в использовании
        • Небольшой вес набора