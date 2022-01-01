Набор ключей "воронья лапа" Jonnesway R19H310S, 3/8"DR, 10-19 мм, 10 предметов
Арт. jonnesway_5198
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Вес, кг
|0.7
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Габариты, мм
|360x140x20
- Набор ключей Воронья лапа Jonnesway R19H310S 3/8 DR, 10-19 мм является основным ручным инструментом для проведения работ со слабонагруженными резьбовыми соединениями.
Пре6имущества
- Качественный и надежный инструмент, не имеющий аналогов для работы (за исключением трещоточных ключей) в труднодоступных местах, изготовлен из прочного материала, что является гарантией долговечности набора
- В набор входит 10 ключей различного размера, которые могут использоваться при работе в ограниченных пространствах
- Эффективность работы
- Комфорт в использовании
- Небольшой вес набора